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«Каждый ваш успех – это национальное богатство». Александр Лукашенко поздравил учёных с профессиональным праздником

26 января 2020 11:22
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Новости Беларуси. День науки 26 января отмечают в Беларуси. С профессиональным праздником ученых поздравил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый ваш успех – это национальное богатство». Александр Лукашенко поздравил учёных с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь всегда славилась своими научными организациями и кадрами с мощным интеллектуальным потенциалом. Наши исследования и разработки в самых передовых и востребованных сферах находят широкое практическое применение не только в республике, но и далеко за ее пределами. Каждый ваш успех, непрерывное приумножение знаний, общественно значимые результаты новых достижений – это национальное богатство, триумф всего белорусского народа.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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