«Каждый ваш успех – это национальное богатство». Александр Лукашенко поздравил учёных с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь всегда славилась своими научными организациями и кадрами с мощным интеллектуальным потенциалом. Наши исследования и разработки в самых передовых и востребованных сферах находят широкое практическое применение не только в республике, но и далеко за ее пределами. Каждый ваш успех, непрерывное приумножение знаний, общественно значимые результаты новых достижений – это национальное богатство, триумф всего белорусского народа.