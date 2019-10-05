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В воскресенье в некоторых районах Беларуси ожидаются ночные заморозки

05 октября 2019 13:14
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Новости Беларуси. 6 октября в Беларуси ожидаются заморозки до -1°C.

Как сообщает Белгидромет, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер северный 4-9 м/с.

В Брестской, Гомельской и Минской областях ночью может пройти дождь – вероятность 30-40%. Днём на всей территории республики вероятность осадков не превышает 5-10%.

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Ночью в Гродненской и Витебской областях столбик термометра опустится до -1… +1°C. На остальной территории Беларуси ожидается +2… +5°C. Днём потеплеет до +5… +7°C, в южных районах – до +7… +9°C.

# Погода в Беларуси # общество

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