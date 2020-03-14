В воскресенье в Беларуси ожидаются заморозки, возможен гололёд

Новости Беларуси. Солнце, дождь, метель, снег и сильный ветер – погода 14 марта удивляла белорусов изменчивостью. За сутки по ощущениям сменилось сразу несколько пор года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Солнце, дождь, метель, снег и сильный ветер – погода 14 марта удивляла белорусов изменчивостью. За сутки по ощущениям сменилось сразу несколько пор года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По-прежнему сохраняется оранжевый уровень опасности. Вот уже двое суток штормовой ветер, обрушившийся на страну, оставляет неприятные последствия.
К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики рассказали о погоде
Только за минувшую ночь от электричества было отключено свыше 1 000 населенных пунктов. Сильный ветер повалил десятки деревьев, повредил машины. В Витебской области МЧС дважды за ночь выезжали на распиловку. Не повезло и столичным автовладельцам. Сильнее всего пострадала Гродненская область: там упали не менее 17 деревьев. Весь день над восстановлением электроснабжения работали сотрудники Белэнерго. По их информации, практически везде неполадки удалось устранить.
Александр Мальков, начальник сектора ГПО «Белэнерго»:
По состоянию на 14 марта более пострадавшими можно считать, по областям если, Брестскую область, Гродненскую и Минскую. А 13 марта больше всего страдала Витебская.
Круглосуточно работают оперативно-диспетчерские службы. Если вы увидели обрыв провода, не приближайтесь к нему ближе 8 метров. Сообщите сразу же об этом по телефонам 144 или 112.
При этом синоптики на предстоящие дни делают не более утешительные погодные предупреждения. Пока Беларусь остается на периферии циклона, пришедшего с севера Скандинавии. Воскресенье, 15 марта, станет непростым днем для автомобилистов: ожидаются заморозки и возможен гололед. ГАИ просит водителей быть предельно внимательными, впрочем, как и пешеходов.
Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Литве накануне даже пришлось останавить работу на пункте пропуска «Мядининкай» из-за перебоев в электроснабжении. Там более 200 тысяч пользователей остались без электричества. Власти Литвы говорят, такого урагана в стране не было последние 15 лет. Радует, что и у соседей, и в Беларуси, погода скоро начнет налаживаться. Уже завтра ветер постепенно пойдет на убыль, но пока все же будет еще достаточно сильным – до 11 м/с.