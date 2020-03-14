В воскресенье в Беларуси ожидаются заморозки, возможен гололёд

Новости Беларуси. Солнце, дождь, метель, снег и сильный ветер – погода 14 марта удивляла белорусов изменчивостью. За сутки по ощущениям сменилось сразу несколько пор года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-прежнему сохраняется оранжевый уровень опасности. Вот уже двое суток штормовой ветер, обрушившийся на страну, оставляет неприятные последствия. К ветру добавятся дождь и мокрый снег, похолодает. Белорусские синоптики рассказали о погоде Только за минувшую ночь от электричества было отключено свыше 1 000 населенных пунктов. Сильный ветер повалил десятки деревьев, повредил машины. В Витебской области МЧС дважды за ночь выезжали на распиловку. Не повезло и столичным автовладельцам. Сильнее всего пострадала Гродненская область: там упали не менее 17 деревьев. Весь день над восстановлением электроснабжения работали сотрудники Белэнерго. По их информации, практически везде неполадки удалось устранить.

Александр Мальков, начальник сектора ГПО «Белэнерго»:

По состоянию на 14 марта более пострадавшими можно считать, по областям если, Брестскую область, Гродненскую и Минскую. А 13 марта больше всего страдала Витебская. Круглосуточно работают оперативно-диспетчерские службы. Если вы увидели обрыв провода, не приближайтесь к нему ближе 8 метров. Сообщите сразу же об этом по телефонам 144 или 112.