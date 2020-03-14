Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Весна – дама капризная. На неделе стоит внимательнее отнестись к выбору гардероба. Ночной минус и дневной плюс могут сыграть злую шутку, рассказали в программе «Плюс-минус» . В понедельник погоду в стране сделает область повышенного атмосферного давления. Во вторник ночью на метеотренды повлияет фронтальный раздел из Балтийского моря. А днём править балом будет область повышенного атмосферного давления. К середине недели к нам завернёт фронтальный раздел из Западной Европы.

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В понедельник из Центральной Европы ожидается поступление тёплых воздушных масс. В дневные часы воздух прогреется до +5 +10, на западе страны потеплеет до +11 +13. В большинстве дней рабочей недели погоду будут диктовать, в общем-то, фронтальные разделы. По северу Европы будут смещаться атлантические циклоны. Одновременно над центральной частью Европы будет располагаться обширная область повышенного атмосферного давления, сформированная в довольно тёплой воздушной массе. Беларусь будет находиться на периферии этих двух барических образований. Поэтому со вторника по пятницу в Беларуси будут периодически проходить кратковременные осадки. Температура воздуха в ночные часы, в основном, -3 +3, днём преобладающая температура +4 +10. В дальнейшем ожидается очередное похолодание – в конце недели.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам