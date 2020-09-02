В Вооружённых Силах Беларуси продолжают проверять боевую и мобилизационную готовность

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабному тестированию подвергаются как боевые части, так и подразделения обеспечения. На сегодня из запаса призваны порядка 300 военнообязанных. Часть из них вошла в состав танкового батальона слонимской механизированной бригады.