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В Вооружённых Силах Беларуси продолжают проверять боевую и мобилизационную готовность

02 сентября 2020 07:47
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжают проверять боевую и мобилизационную готовность-1

Масштабному тестированию подвергаются как боевые части, так и подразделения обеспечения. На сегодня из запаса призваны порядка 300 военнообязанных. Часть из них вошла в состав танкового батальона слонимской механизированной бригады.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжают проверять боевую и мобилизационную готовность-4

Военнослужащие совершили марш на боевой технике протяженностью свыше 50 километров на Обуз-Лесновский полигон, где приступили к отработке вопросов боевого слаживания подразделений.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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