В Вооруженных Силах Республики Беларусь начался новый учебный год

Новости Беларуси. Торжественные митинги, тактико-строевые занятия и изучение внутренних правил безопасности. В Вооруженных Силах Беларуси начался новый учебный год. В образовательном процессе акцент сделан на улучшение управленческих навыков должностных лиц, а также повышение взаимодействия региональных группировок Беларуси и России. Большое внимание будет уделено работе с геоинформационными системами, беспилотными авиационными комплексами.

Главным мероприятием боевого курса станет совместное стратегическое учение Вооруженных Сил двух стран «Запад-2017», которое состоится в сентябре на полигонах Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Семнадцатый год будет годом качества. Я думаю, что уровень подготовки, профессионализма личного состава Вооруженных Сил будет еще выше и надежно обеспечит безопасность, мирный труд и мирное небо над нашей страной.