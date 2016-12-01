Прямой эфир

Перед тестом на ВИЧ спрашиваю – «Вы святой?»: Сергей Кручинин отвечает на «Простые вопросы»

01 декабря 2016 20:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сергей Кручинин, председатель Экспертного совета по Информационной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Я узнал, что 1 декабря было выбрано очень интересным способом. Американские сотрудники Всемирной организации здравоохранения в год, когда прошли выборы, решили: выборы закончились, сейчас есть вакуум информации, давайте используем. У меня такое впечатление, что политтехнологи занимаются борьбой со СПИДом.

Сергей Кручинин, председатель Экспертного совета по Информационной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь:
Маленькое уточнение: не американские, а английские. И, в принципе, посмотрите: вполне понятно, с точки зрения пиара. Потому что, естественно, проводить и отмечать нужно тогда, когда это является основной новостью.

Насколько верна информация о том, что всемирное усилие, вся это всемирная финансовая поддержка, которая, в том числе, выпадала и для Беларуси, снизилась.

Сергей Кручинин:
Тут нужно разделить эти вещи. Действительно, в середине 2000-х годов в страну пришел Глобальный фонд. Глобальный фонд по борьбе с туберкулезом, СПИДом и малярией.

Он принес нам, во-первых, деньги и средства на антиретровирусную терапию.

Схема лечения, соответственно, не только в отношении ВИЧ/ СПИДа, но и в отношении туберкулеза. Были поставлены основные службы. То есть, Минздрав выступал как заказчик, страна выступала как заказчик. Но Глобальный фонд делал так, чтобы средства реализовывались максимально эффективно. Задача любого фонда – сделать так, чтобы он потом мог уйти. А задача любого государства – сделать изменения, которые произошли, устойчивыми. Почему сейчас это так происходит?

Почему Глобальный фонд сокращает финансирование различных программ?

Во-первых, потому, что страна стала более способной самостоятельно это выполнять, и это очень хорошо. Любой фонд создается за счет доноров. Представляете: землетрясение в Японии, Фукусима и так далее – раз. А Япония была достаточно мощным донором Глобального фонда: естественно, приходится сокращать. Какие-то финансовые, экономические кризисы, это всё отражается. А люди получают лечение. Особенность лечения в теме ВИЧ/СПИДа – это то, что лечение должно получаться регулярно. Если оно прерывается, то тогда нужно начинать на более сложной схеме, более дорогостоящей, как правило.

И сейчас страна финансирует 70% лечения по ВИЧ-инфекции.

То есть Беларусь сама?

Сергей Кручинин:
Да, Беларусь. И 30% (это какие-то отдельные программы, наиболее сложные схемы) финансируется Глобальным фондом. Более того, у нас сейчас переходят на лечение нашими препаратами.

Перед тестом на ВИЧ спрашиваю – «Вы святой?»: Сергей Кручинин отвечает на «Простые вопросы»-1


Сергей Вячеславович, очень любят люди посчитать чужие деньги, особенно если это какие-то фонды. Я понимаю, что информационная политика, пропаганда защиты здорового образа жизни, защиты от СПИДа или от ВИЧ, как раз, финансировалась фондом. Она была очень заметна, тогда ещё на просторах Советского Союза, а после и Беларуси. Раньше это были такие плакаты: смерть, череп, шприцы…

Сергей Кручинин:
Да, это так называемые «страшилки». Череп и кости – символы чумы ХХ, а потом и XXI века. Первая реакция всего мира, как и нашего общества, – страх. Страх перед неизведанной болезнью. Первая реакция человека на страх, на такое – спрятаться, испугаться и так далее.

Было желание напугать, и давай, веди здоровый образ жизни, соблюдай все правила и так далее.

Но, к сожалению, есть две особенности. Во-первых, человеку очень сложно изменить свое поведение, по многим причинам. Тем более, в таких аспектах, связанных с личной жизнью, репродуктивным здоровьем, сексуальными отношениями. И другое: то, что, в принципе, человек не может долго пугаться.

Как на войне, ко всему привыкаешь?

Сергей Кручинин:
Да.

А потом естественное желание вытеснить это, не смотреть в эту сторону.

Это привело к тому, что люди перестали обращать внимание на это (вытеснение: в том чёрном углу сидит что-то ужасное, я туда, вообще, не смотрю). Это особенность такая.

Скажите, Сергей Вячеславович, сейчас, судя по тем плакатам, по той информационной политике, которую можно видеть в отношении борьбы со СПИДом, самая главная задача – донести до населения необходимость сдать анализ на СПИД. Это – самый главный вопрос, получается? В информационной политике.

Сергей Кручинин:
Вообще-то, нет. Информационная составляющая проходит в рамках информационной стратегии, извините за такую тавтологию. И по большому счету, если раньше профилактика была задачей, в первую очередь, всяких международных общественных организаций, которые помогали устанавливать. То сейчас, уже достаточно давно, за профилактику отвечает страна, Министерство здравоохранения. И здесь те службы, которые этим занимаются, исходят из общемировых стратегий, которые существуют в этом направлении. Почему важно знать свой ВИЧ-статус? Существует общее число ВИЧ-положительных людей, которые установлены на протяжении длительного срока.

Всего где-то 22 тысячи.

В Беларуси?

Сергей Кручинин:
В Беларуси, да. Проживает где-то около 17, но есть оценочные. Это те, которые точно знали: пошли, сдали тесты, и вот они – знают.

Перед тестом на ВИЧ спрашиваю – «Вы святой?»: Сергей Кручинин отвечает на «Простые вопросы»-4


Откуда берется такая цифра, что есть предположение, что 30% не знают?

Сергей Кручинин:
Есть разные схемы и механизмы.

То есть, это – общая система расчетов?

Сергей Кручинин:
Да, это – общая система расчетов. И она говорит о том, что, в принципе, оценочное число – это 35 тысяч.

35 тысяч людей с ВИЧ.

И вы хотите их выявить?

Сергей Кручинин:
Естественно. Потому что смотрите, чем опасен человек, который имеет ВИЧ-инфекцию и не получает лечения. Более того, он сам не знает про это, потому что особенность развития заболевания такая, что человек длительное время (на протяжении 10 лет, например) может находиться в здоровом состоянии. Он не может чувствовать каких-то изменений.

Где-то покашлял, а кто не кашляет?

У кого насморка нет или ещё каких-то заболеваний? Он не знает, и, соответственно, своего поведения никак не меняет. И не получает лечения. Он опасен с эпидемиологической точки зрения. Поэтому нужно выявить, чтобы он изменил свое поведение и получал лечение.

А большинство людей думают: «Ну, со мной этого не может произойти».

Сергей Кручинин:
Да, а знаете, почему так думают очень многие? Помимо этих страшилок: «Я туда не смотрю, я вообще не вспоминаю».

Как правило, существует такая точка зрения, что это все кара Божья, наказание тем, кто ведет неправильный образ жизни.

Это потребители инъекционных наркотиков, это мужчины, имеющие секс с мужчинами, и женщины (и, вообще, работники) коммерческого секса.

А на поверку-то получается, что 75% – через обычные связи мужчины и женщины?

Сергей Кручинин:
Да. Конечно, там больше риск заболеть, получить ВИЧ-инфекцию. В 25 раз выше уровень риска получения ВИЧ-инфекции. Дело в том, что вирус никогда не остаётся в одной среде, он потом переходит, потому что люди, употребляющие инъекционные наркотики, имеют контакты с людьми, не употребляющими инъекционные наркотики. И, вот, пожалуйста – он пошёл.

Теперь хочу задать Вам вопрос о тех самых плакатах. Мы с Вами переговорили немножко о них. Существуют в разных культурных традициях разные жесты, которые считаются неприличными. И что уж тут говорить – тот жест, с которым на плакатах размещены мои многие хорошие знакомые и коллеги, в общем-то, воспринимается, мягко говоря, неоднозначно. Он очень напоминает неприличный жест. Но я думал сначала, что это – ошибка. Более того, я разговаривал с коллегами из других стран – они сказали, что отказались от такого рода жеста, просто оставили известных людей, которые призывают сдать кровь. Но Вы мне сказали, что Вы это сделали специально. Это была провокация.

Перед тестом на ВИЧ спрашиваю – «Вы святой?»: Сергей Кручинин отвечает на «Простые вопросы»-7


Сергей Кручинин:
Конечно. Более того, это, как специально, то креативное агентство, которое разрабатывало этот тип биллборда, этот тип плаката. И, естественно, это обсуждалось достаточно долго специалистами. И понимали все риски, которые это вызывает.

Я рассматриваю это с такой точки зрения: очень сложно привлечь внимание, и провокация, какой-то вызов всегда привлекает внимание.

Мы проводили до этого исследования: вот висит биллборд, нормальный там какой-то биллборд, просто человек призывает к чему-то. В том числе, и к здоровому образу жизни или профилактике ВИЧ-инфекции. Люди проходят. Вот он прошёл и, в любом случае, он прошёл под биллбордом, смотрел вверх. Мы сразу брали у него интервью, останавливали: «Простите. Не оборачивайтесь, пожалуйста. Скажите, под каким биллбордом Вы прошли?»

Не помнит.

Сергей Кручинин:
«Минчанин года?» То есть, не зацепило. А это запоминают. И вот это так работает.

С точки зрения того, что мы с Вами работаем практически в одной среде информационной, у меня такой вопрос в финале. Посмотрите, у общества, у мира из-за СПИДа несколько десятилетий назад появилась уникальное оружие бороться за нравственность этого мира. Можно было называть СПИД карой Божьей, можно говорить, что это – оружие против тех людей, которые ведут самый неправедный образ жизни. Но это был удивительный инструмент в тот момент, когда, может быть, религия уступала свои позиции. Появился тот механизм, которым можно было напоминать людям о каких-то нравственных ценностях. И сейчас мы приходим к тому, что это – болезнь, с которой можно жить. Всё нормально, расслабьтесь, сдайте кровь, мы поможем Вам жить, ничего страшного.

Сергей Кручинин:
Не надо расслабляться, потому что, в принципе, это – хроническое заболевание, но это – тяжёлое заболевание. Но вот, в отношении того, что Вы сказали. Да, конечно, и было достаточно много не только каких-то отдельных людей, влиятельных, но и целое направление в политике государства, которое: ну, раз это – потребители инъекционных наркотиков  и так далее, то давайте мы их возьмём и изолируем.

Они все вымрут и всё.

Но дело всё в том, что попытки изолировать это приводили к тому, что вирус естественным путём выходил за пределы изоляции и гулял по общей популяции. А, если, как реагировало общество, когда знало, что изолировали: «А, всё! У нас всё чисто, всё свободно. Мы не такие, а они там».

Но дело в том, что в вирусе иммунодефицита человека есть такой период «окна».

То есть, он, попадая в организм, начинает проявляться в анализах не сразу. Может настигнуть раньше где-то ещё до нескольких месяцев.

Перед тестом на ВИЧ спрашиваю – «Вы святой?»: Сергей Кручинин отвечает на «Простые вопросы»-10


Невозможно использовать это, как информационное оружие?

Сергей Кручинин:
Попытались использовать – не работает. А, с точки зрения развития эпидемии – это возникает большая опасность. И в тех странах, которые пытались во главу угла поставить это, потерпели неудачу. Но, я могу сказать: среди ВИЧ-сервисных организаций большое количество занимают общественные организации, которые исповедуют христианские ценности. Они активно работают по профилактике ВИЧ-инфекций и помощи людям, живущим с ВИЧ. Да, они тоже выполняют свою работу. Я не вижу здесь противоречию. Причём, я знаю, некоторым людям, которые были ВИЧ-положительными, в том числе, и наркозависимыми, помог этот нравственный выбор расстаться с наркозависимостью, стать на здоровый путь развития. Ещё такой момент: я всегда перед тестированием задаю два вопроса.

Первый – «Вы святой? Или святая?»

Мне ещё ни один человек не сказал: «Да, я – святой». Человек грешен. Второй вопрос – «У Вас был хотя бы один незащищённый половой контакт?»  Это тогда актуально – сдать тест на ВИЧ.

Я не думаю, что будет говорить правильно: «Поздравляю Вас с Всемирным днём борьбы со СПИДом».

Сергей Кручинин:
Мы не празднуем, мы отмечаем.

# общество # ВИЧ/СПИД # Сергей Кручинин

Другие новости рубрики

Все новости
Провокация всегда привлекает внимание: эксперт по борьбе с ВИЧ о плакатах с неприличными жестами
01 декабря 2016 20:50

Провокация всегда привлекает внимание: эксперт по борьбе с ВИЧ о плакатах с неприличными жестами

Сергей Кручинин: число ВИЧ-положительных в Беларуси может достигать 35 тысяч
01 декабря 2016 20:49

Сергей Кручинин: число ВИЧ-положительных в Беларуси может достигать 35 тысяч

Как скажется на ситуации с ВИЧ в Беларуси снижение поддержки Глобального фонда?
01 декабря 2016 20:49

Как скажется на ситуации с ВИЧ в Беларуси снижение поддержки Глобального фонда?