Провокация всегда привлекает внимание: эксперт по борьбе с ВИЧ о плакатах с неприличными жестами

Сергей Кручинин, председатель Экспертного совета по Информационной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Теперь хочу задать Вам вопрос о тех самых плакатах. Мы с Вами переговорили немножко о них. Существуют в разных культурных традициях разные жесты, которые считаются неприличными. И что уж тут говорить – тот жест, с которым на плакатах размещены мои многие хорошие знакомые и коллеги, в общем-то, воспринимается, мягко говоря, неоднозначно. Он очень напоминает неприличный жест. Но я думал сначала, что это – ошибка. Более того, я разговаривал с коллегами из других стран – они сказали, что отказались от такого рода жеста, просто оставили известных людей, которые призывают сдать кровь. Но Вы мне сказали, что Вы это сделали специально. Это была провокация.

Сергей Кручинин:

Конечно. Более того, это, как специально, то креативное агентство, которое разрабатывало этот тип биллборда, этот тип плаката. И, естественно, это обсуждалось достаточно долго специалистами.

И понимали все риски, которые это вызывает.

Я рассматриваю это с такой точки зрения: очень сложно привлечь внимание, и провокация, какой-то вызов всегда привлекает внимание.

Мы проводили до этого исследования: вот висит биллборд, нормальный там какой-то биллборд, просто человек призывает к чему-то.

В том числе, и к здоровому образу жизни или профилактике ВИЧ-инфекции. Люди проходят. Вот он прошёл и, в любом случае, он прошёл под биллбордом, смотрел вверх. Мы сразу брали у него интервью, останавливали: «Простите. Не оборачивайтесь, пожалуйста. Скажите, под каким биллбордом Вы прошли?»

Не помнит.

Сергей Кручинин:

«Минчанин года?» То есть, не зацепило. А это запоминают. И вот это так работает.