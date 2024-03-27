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В Воложине создают летопись районной милиции

27 марта 2024 17:33
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Новости Беларуси. В Воложине ветеранская организация сотрудников РОВД работает над созданием летописи районной милиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложине создают летопись районной милиции-1

Временной промежуток – довоенное время и после, 1950-1970-х годов. Сейчас собирают сведения о тех, кто служил в Ивенце: истории, подвиги и награды. Сотрудники РОВД много проводят времени в архивах. Ведут поисковую работу. Изучают личные дела и общаются с боевыми коллегами.

В Воложине создают летопись районной милиции-4

Виктор Якутович, председатель воложинской районной организации ветеранов МВД:
Хотел бы озвучить фамилию Слободчука, это капитан госбезопасности, он был первым начальником милиции ивенецкой после войны сразу же. После был Сухов. Потом была такая фамилия, как Крутой. К сожалению, нет дальнейшей информации. 

В Воложине создают летопись районной милиции-7

Уже установлено около 60 имен, однако работа продолжается. Итогом станет издание летописи.

# Милиция Беларуси # общество # Виктор Якутович # Новости Минска и Минской области

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