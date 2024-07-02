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Даже ливень не помешал – генеральная репетиция парада прошла в Минске

02 июля 2024 07:12
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Уже завтра, 3 июля, магистрали столиц вместо привычного гула машин наполнят звуки оркестра, чеканного шага и военной техники. Финальная репетиция самого масштабного в истории Беларуси парада ко Дню Независимости состоялась минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже ливень не помешал – генеральная репетиция парада прошла в Минске-1

Даже ливень не стал помехой. Подготовку к торжеству гарнизоны ведут уже больше шести месяцев. И теперь готовы к любой погоде. Строевой шаг по лужам получился даже более зрелищным. Не испугал дождь и зрителей.

Даже ливень не помешал – генеральная репетиция парада прошла в Минске-4

Рассказывают про то, что есть такой праздник. Освободили Беларусь вот уже как 80 лет. Это хороший праздник, мы часто приходили сюда. Дождь не испугал.

Даже ливень не помешал – генеральная репетиция парада прошла в Минске-7

Пришли сюда, чтобы поддержать дочку, посмотреть на парад в таком виде и 3-го числа обязательно тоже придем.

Даже ливень не помешал – генеральная репетиция парада прошла в Минске-10

Для многих белорусов самая ожидаемая часть шествия – историческая реконструкция. Отдельные парадные расчеты пройдут в форме воинов Красной армии и партизанской экипировке. А механизированную часть парада откроют легендарные Т-34, зачисленные в состав Кантемировской дивизии. Затем проследует эшелон современной военной техники, которая стоит на страже независимой Беларуси.

Даже ливень не помешал – генеральная репетиция парада прошла в Минске-13

Очень красиво, репетиции достаточно серьезные, видно, что все серьезно готовятся. Это действительно огромный праздник для нашей страны.

5 000 военнослужащих и почти 300 моделей техники, театрализованное шествие – такого масштаба празднования Дня Независимости в нашей стране еще не было. И уже завтра в 9 утра многокилометровая колонна вновь займет исходные позиции, чтобы встретить торжество при полном параде.

# День Независимости # общество

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