Даже ливень не помешал – генеральная репетиция парада прошла в Минске

Уже завтра, 3 июля, магистрали столиц вместо привычного гула машин наполнят звуки оркестра, чеканного шага и военной техники. Финальная репетиция самого масштабного в истории Беларуси парада ко Дню Независимости состоялась минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже ливень не стал помехой. Подготовку к торжеству гарнизоны ведут уже больше шести месяцев. И теперь готовы к любой погоде. Строевой шаг по лужам получился даже более зрелищным. Не испугал дождь и зрителей.

Рассказывают про то, что есть такой праздник. Освободили Беларусь вот уже как 80 лет. Это хороший праздник, мы часто приходили сюда. Дождь не испугал.

Пришли сюда, чтобы поддержать дочку, посмотреть на парад в таком виде и 3-го числа обязательно тоже придем.

Для многих белорусов самая ожидаемая часть шествия – историческая реконструкция. Отдельные парадные расчеты пройдут в форме воинов Красной армии и партизанской экипировке. А механизированную часть парада откроют легендарные Т-34, зачисленные в состав Кантемировской дивизии. Затем проследует эшелон современной военной техники, которая стоит на страже независимой Беларуси.

Очень красиво, репетиции достаточно серьезные, видно, что все серьезно готовятся. Это действительно огромный праздник для нашей страны.

5 000 военнослужащих и почти 300 моделей техники, театрализованное шествие – такого масштаба празднования Дня Независимости в нашей стране еще не было. И уже завтра в 9 утра многокилометровая колонна вновь займет исходные позиции, чтобы встретить торжество при полном параде.