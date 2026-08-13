В Минске опробовали технологию врезки в трубопровод без отключения воды

В Минске в подвале жилого дома успешно провели врезку в трубопровод с горячей водой без отключения потребителей. Работы, которые обычно занимают 8 часов, уложились в 30 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее технологию испытали в микрорайоне Сухарево на магистральной теплотрассе: с помощью специальной стоп-системы рабочие перекрыли теплоноситель только в месте ремонта – остальная сеть продолжала работать. Такой метод особенно актуален зимой и пригодится при устранении аварий, замене участков трубопроводов и подключении новых объектов.

Андрей Вирочкин, директор ГП «Минсккоммунтеплосеть»:

Сейчас рассматривается вопрос необходимости закупки такой системы, потому что мы использовали эту систему, брали у наших коллег в «Мингазе». Сейчас прорабатывается этот вопрос, после того как он окончательно решится. Будет принято решение о закупке такого оборудования, и оно будет применяться в текущей деятельности предприятия.

Технология особенно важна для социальных учреждений – больниц, детсадов, роддомов, где бесперебойная подача горячей воды критически необходима. Кроме того, метод снижает затраты, сокращает потребность в рабочей силе и экономит время. Аналогичные решения уже несколько лет применяют специалисты «Мингаза».