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В Минске опробовали технологию врезки в трубопровод без отключения воды

13 августа 2026 06:32
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В Минске в подвале жилого дома успешно провели врезку в трубопровод с горячей водой без отключения потребителей. Работы, которые обычно занимают 8 часов, уложились в 30 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске опробовали технологию врезки в трубопровод без отключения воды-2

Ранее технологию испытали в микрорайоне Сухарево на магистральной теплотрассе: с помощью специальной стоп-системы рабочие перекрыли теплоноситель только в месте ремонта – остальная сеть продолжала работать. Такой метод особенно актуален зимой и пригодится при устранении аварий, замене участков трубопроводов и подключении новых объектов.

В Минске опробовали технологию врезки в трубопровод без отключения воды-4

Андрей Вирочкин, директор ГП «Минсккоммунтеплосеть»:
Сейчас рассматривается вопрос необходимости закупки такой системы, потому что мы использовали эту систему, брали у наших коллег в «Мингазе». Сейчас прорабатывается этот вопрос, после того как он окончательно решится. Будет принято решение о закупке такого оборудования, и оно будет применяться в текущей деятельности предприятия.

Технология особенно важна для социальных учреждений – больниц, детсадов, роддомов, где бесперебойная подача горячей воды критически необходима. Кроме того, метод снижает затраты, сокращает потребность в рабочей силе и экономит время. Аналогичные решения уже несколько лет применяют специалисты «Мингаза».

# Отключение горячей воды

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