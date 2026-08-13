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Новая поликлиника в Полоцке закроет потребности 30 тысяч жителей

13 августа 2026 06:30
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В Полоцке возводят новую масштабную поликлинику в микрорайоне Аэропорт – стройка вышла на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая поликлиника в Полоцке закроет потребности 30 тысяч жителей-2

Учреждение необходимо: действующие поликлиники не отвечают современным требованиям, а нагрузка растет. Поликлиника рассчитана на 30 тысяч жителей; здесь создадут более 300 рабочих мест. Ключевое преимущество – мощная диагностическая база: в одном здании разместят лаборатории и кабинеты функциональной, ультразвуковой, эндоскопической и рентгенологической диагностики.

Новая поликлиника в Полоцке закроет потребности 30 тысяч жителей-4

Олег Борисов, заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы:
Поликлиника будет составлять 7 этажей, общая площадь поликлиники – 17 тысяч квадратных метров. Взрослая поликлиника для приема взрослого населения – это 925 человек в смену, и стоматологическое отделение для обслуживания всего города Полоцка – это 225 человек в смену. Осуществляется закуп оборудования для новой поликлиники. Составлен план закупа оборудования.

Сейчас специалисты оформляют фасад, монтируют вентиляционные шахты и ведут внутреннюю отделку. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2027 года.

# Медицина

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