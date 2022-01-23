В Военной академии прошёл день открытых дверей. Будущим абитуриентам показали факультеты и быт курсантов

Новости Беларуси. Экскурсия по факультетам, знакомство с администрацией и курсантами вуза – все это поможет определиться с выбором будущей профессии. В Военной академии прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь факультетов и несколько тысяч желающих попасть на учебу в одно из самых престижных учебных заведений страны. Но прежде чем получить военное образование, в академии предлагают ознакомиться с условиями, в которых учатся курсанты. Будущие абитуриенты посетили выставку стрелкового оружия, тренажеров вождения боевых машин, военной техники. Среди гостей – солдаты-срочники и те, кто проходит службу по контракту.

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси по учебной работе:

Сегодня принято решение, что все-таки целесообразно для военнослужащих срочной, контрактной службы проводить дни открытых дверей отдельно. Во-первых, это меньшее количество человек, во-вторых, это те люди, которые имеют определенный опыт, уже поучаствовали в определенных мероприятиях Вооруженных Сил и представляют, что такое военная служба. Представляют, что такое служба офицера, потому что они ее видели. Потому что они вместе с офицерским составом уже выполняли определенные задачи.