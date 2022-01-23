Военные манёвры пройдут в два этапа. Беларусь и Россия проведут совместные учения «Союзная решимость»

Исключительно оборонительный характер и никаких планов по нападению. Беларусь и Россия готовятся к совместному учению «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашу страну продолжает прибывать воинский контингент российской армии. В эти минуты на железнодорожной станции «Полонка» встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России. Военные маневры пройдут в два этапа. Первый – переброска и создание группировок войск, а также отработка обороны стратегических объектов. Активная фаза стартует 10 февраля.