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Военные манёвры пройдут в два этапа. Беларусь и Россия проведут совместные учения «Союзная решимость»

23 января 2022 11:43
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Исключительно оборонительный характер и никаких планов по нападению. Беларусь и Россия готовятся к совместному учению «Союзная решимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Военные манёвры пройдут в два этапа. Беларусь и Россия проведут совместные учения «Союзная решимость»-1

В нашу страну продолжает прибывать воинский контингент российской армии. В эти минуты на железнодорожной станции «Полонка» встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России. Военные маневры пройдут в два этапа. Первый – переброска и создание группировок войск, а также отработка обороны стратегических объектов. Активная фаза стартует 10 февраля.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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