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В Пуховичском районе получено 80% паспортов готовности тепловых сетей

26 августа 2025 07:00
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В Беларуси завершается подготовка к отопительному сезону. Проведены комплексные мероприятия: выполнены гидравлические испытания, профилактические ремонты оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пуховичском районе получено 80% паспортов готовности тепловых сетей-2

В Пуховичском районе получено 80 % паспортов готовности. На балансе Жилтеплосервиса коммунального хозяйства находится 41 котельная. Капитально модернизировали шесть жилых домов, где заменили системы отопления.

В Пуховичском районе получено 80% паспортов готовности тепловых сетей-4

Алексей Падаляк, первый заместитель директора – главный инженер УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:
Населенный пункт Дубровка, мы переходим с газа на Вт. Выполняется строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт. К началу отопительного сезона планируем ввести в эксплуатацию. Представляет собой четыре котла: два котла по 2 МВт на отопление и два пеллетных котла по 0,5 МВт на ГВС.

Всего в Минской области более 5 тысяч потребителей тепловой энергии. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства обеспечены необходимыми запасами твердого топлива.

# Отопительный сезон

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