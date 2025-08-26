В Пуховичском районе получено 80% паспортов готовности тепловых сетей

В Беларуси завершается подготовка к отопительному сезону. Проведены комплексные мероприятия: выполнены гидравлические испытания, профилактические ремонты оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пуховичском районе получено 80 % паспортов готовности. На балансе Жилтеплосервиса коммунального хозяйства находится 41 котельная. Капитально модернизировали шесть жилых домов, где заменили системы отопления.

Алексей Падаляк, первый заместитель директора – главный инженер УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:

Населенный пункт Дубровка, мы переходим с газа на Вт. Выполняется строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт. К началу отопительного сезона планируем ввести в эксплуатацию. Представляет собой четыре котла: два котла по 2 МВт на отопление и два пеллетных котла по 0,5 МВт на ГВС.

Всего в Минской области более 5 тысяч потребителей тепловой энергии. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства обеспечены необходимыми запасами твердого топлива.