Зачем закон контролирует крепость никотина в вейпах – мнение адвоката

По статистике, более 80 миллионов человек в мире курят вейпы. И что парадоксально, на пар переходят те, кто просто хочет бросить курить обычные никотиновые сигареты. В Беларуси курят около 2 миллионов человек, это почти каждый четвертый житель страны. Последнее время снижается любовь к сигаретам, но возрастает любовь к электронным сигаретам – вейпам. В основном, покупают эти штучки для курения люди в возрасте до 30 лет, а 15 % школьников и вовсе признались сами, что курят электронные сигареты. Насколько опасен дым без огня и чем обычная сигарета отличается от вейпа, узнавали в ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу: Сегодня продавать вейпы подросткам нельзя. В 2022 году вступил в силу соответствующий закон, тогда же электронные сигареты подверглись еще более серьезному контролю. Ввели обязательный сертификат соответствия национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, а также установили ограничения на крепость никотина. С какой целью это было сделано?

Инна Слобина, адвокат:

Первое. Когда появляется сертификат соответствия, определяют массовую долю никотина – и здесь уже есть вариант того, что это будет более облегченный вариант. Второе. Выпуск подпольный должен пропасть, мы это понимаем, это наказуемо, как и реализация, и выпуск данной продукции, которая повлечет за собой вред здоровью. Поэтому я считаю, что здесь все правильно сделано, наверное, для того, чтобы это считалось «легкое» курение, я так думаю.

Ольга Бурлакова:

Получается, мы сами себя обманываем. Как мой знакомый, который несколько сигарет подряд курит, говорит, что они более легкие и я не накуриваюсь...

Инна Слобина:

Поэтому и разрабатывается сейчас законопроект о запрете. То есть мы это понимаем, что не помогло до конца, поэтому будет какой-то запрет.