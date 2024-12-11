Как вейпы приводят детей на больничную койку, рассказал врач
По статистике, более 80 миллионов человек в мире курят вейпы. И что парадоксально, на пар переходят те, кто просто хочет бросить курить обычные никотиновые сигареты. В Беларуси курят около 2 миллионов человек, это почти каждый четвертый житель страны. Последнее время снижается любовь к сигаретам, но возрастает любовь к электронным сигаретам – вейпам. В основном, покупают эти штучки для курения люди в возрасте до 30 лет, а 15 % школьников и вовсе признались сами, что курят электронные сигареты. Насколько опасен дым без огня и чем обычная сигарета отличается от вейпа, узнавали в ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Почему после вейпов дети оказываются на больничной койке, как часто это происходит и что можно с этим сделать?
Лариса Алешкевич, врач-пульмонолог, заведующий отделением пульномонологии ГУЗ «Минский областной клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. П.М.Машерова»:
При ингалировании этого пара возникает токсическое воздействие на головной мозг и центральную нервную систему. Проявляется это головными болями, головокружениями, это могут быть галлюцинации, у пациента развиваются острые психические расстройства: возникает резкая возбудимость, раздражительность, какие-то моменты в поведенческих реакциях. Детский организм очень несовершенен в своем развитии, поэтому это более остро проявляется. Поэтому пациент молодого возраста попадает на больничную койку. Плюс поражаются конечно органы дыхания, развивается EVALI-синдром вплоть до того, что пациент попадает в реанимационное отделение на искусственную вентиляцию легких.
Подробнее в видео.