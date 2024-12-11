Как вейпы приводят детей на больничную койку, рассказал врач

По статистике, более 80 миллионов человек в мире курят вейпы. И что парадоксально, на пар переходят те, кто просто хочет бросить курить обычные никотиновые сигареты. В Беларуси курят около 2 миллионов человек, это почти каждый четвертый житель страны. Последнее время снижается любовь к сигаретам, но возрастает любовь к электронным сигаретам – вейпам. В основном, покупают эти штучки для курения люди в возрасте до 30 лет, а 15 % школьников и вовсе признались сами, что курят электронные сигареты. Насколько опасен дым без огня и чем обычная сигарета отличается от вейпа, узнавали в ток-шоу «Точки над «i».