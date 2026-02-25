В Смолевичах впервые прошёл конкурс «Мистер БРСМ – 2026»

Харизматичные и уверенные в себе. В Смолевичах впервые прошел конкурс «Мистер БРСМ – 2026», и его победителем стал Никита Урбанович – учащийся средней школы № 2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 претендентов из разных школ прошли длительную подготовку: они посещали еженедельные репетиции и мастер‑классы, учились сохранять индивидуальность и одновременно действовать как единая команда.

Тихон Маркушевский, учащийся Гимназии имени В.Ф. Купревича: На этот конкурс я пошел из собственной желания, и я хотел бы показать, что абсолютно любой человек со своими талантами или с их отсутствием может занять то место, которое он хочет и стать тем, кем он хочет.

Никита Клезович, учащийся средней школы №3: Я покажу, что идеальный человек это тот, который успевает везде. Я занимаюсь тайским боксом и до этого занимался футболом, но сегодня мой творческий – это вальс.

Кристина Литвин, представитель Смолевичского районного комитета общественного объединения БРСМ:

Такой конкурс среди девчонок проводится ежегодно, но среди парней этот конкурс проводится впервые. Он проводится в рамках района. Это инициатива Смолевичского районного комитета общественного объединения БРСМ. Этот конкурс помогает молодежи выявить свои таланты, раскрыть свой потенциал.

Конкурсная программа включала несколько этапов – от визитной карточки и демонстрации ораторского мастерства до творческих номеров. Благодаря свободе творчества участники смогли раскрыть свой потенциал и ярко проявить личные качества.