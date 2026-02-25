МВД фиксирует новые случаи телефонного мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками ДФР

Не совершайте финансовых операций по указанию незнакомцев – призывает МВД. Правоохранители фиксируют новые случаи телефонного мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками Департамента финансовых расследований и выходят на связь не только с белорусами, но и с иностранцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне особого риска – пожилые люди и дети. Схемы – многоуровневые. Мошенники звонят на мобильный, стационарный или через интернет‑мессенджеры и под разными предлогами выманивают у человека код из SMS.

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:

После его передачи в преступную группу вступает сообщник, который угрожает привлечением к ответственности за якобы совершенные финансовые перечисления в адрес экстремистской деятельности и проведением следственных действий. Напуганному гражданину предлагают собрать имеющееся накопление, якобы для декларирования, убеждают денежное средство временно зачислить на специальный счет или передать лжесотруднику финансовых органов, или оставить в условленном месте, откуда спрятанную закладку заберет подобранный мошенниками курьер.

МВД напоминает: не доверяйте звонкам от незнакомцев, не сообщайте коды из уведомлений, не передавайте и не оставляйте деньги по чьей‑то указке. Обязательно предупредите родных – особенно детей и пожилых.