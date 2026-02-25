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В преддверии 8 Марта правоохранители и налоговые органы усилят контроль за торговлей

25 февраля 2026 06:39
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В преддверии 8 Марта правоохранители и налоговые органы усилят контроль за нелегальной торговлей, в том числе за стихийной продажей цветов – особенно в подземных переходах у метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии 8 Марта правоохранители и налоговые органы усилят контроль за торговлей-2

Владельцам лицензированных торговых точек настоятельно рекомендуют ежедневно убирать рабочие места и прилегающие территории от растительного мусора, чтобы после завершения праздничной торговли облик Минска оставался ухоженным. Пренебрежение этими нормами повлечет строгие меры – вплоть до лишения разрешения на торговлю.

В преддверии 8 Марта правоохранители и налоговые органы усилят контроль за торговлей-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Заранее хочу упредить эти ситуации и предупредить, что совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам по городу Минску и с представителями органов внутренних дел, районными администрациями будут осуществляться рейдовые мероприятия и предупредить о том, что в принципе наступает административная ответственность по факту реализации цветочной продукции, которая предусматривает штраф до 50 базовых величин. Поэтому мне кажется, что все-таки, если кто-то очень желает заработать в эти праздники и продавать цветочную продукцию, добро пожаловать на рынки столицы, где будет достаточное количество мест выделено для таких целей.

Жителей и гостей столицы призывают проявлять бдительность при покупках в социальных сетях и мессенджерах: там высок риск столкнуться с мошенниками.

# Торговля # 8 Марта

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