В преддверии 8 Марта правоохранители и налоговые органы усилят контроль за торговлей

В преддверии 8 Марта правоохранители и налоговые органы усилят контроль за нелегальной торговлей, в том числе за стихийной продажей цветов – особенно в подземных переходах у метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владельцам лицензированных торговых точек настоятельно рекомендуют ежедневно убирать рабочие места и прилегающие территории от растительного мусора, чтобы после завершения праздничной торговли облик Минска оставался ухоженным. Пренебрежение этими нормами повлечет строгие меры – вплоть до лишения разрешения на торговлю.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Заранее хочу упредить эти ситуации и предупредить, что совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам по городу Минску и с представителями органов внутренних дел, районными администрациями будут осуществляться рейдовые мероприятия и предупредить о том, что в принципе наступает административная ответственность по факту реализации цветочной продукции, которая предусматривает штраф до 50 базовых величин. Поэтому мне кажется, что все-таки, если кто-то очень желает заработать в эти праздники и продавать цветочную продукцию, добро пожаловать на рынки столицы, где будет достаточное количество мест выделено для таких целей.

Жителей и гостей столицы призывают проявлять бдительность при покупках в социальных сетях и мессенджерах: там высок риск столкнуться с мошенниками.