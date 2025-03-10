В Витебском колледже открылась обновлённая экспозиция о геноциде белорусского народа

Без срока давности. Обновленная экспозиция о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны представлена в Витебском колледже легкой промышленности и технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нет почти ни одного населенного пункта, где бы в годы лихолетья не происходили массовые уничтожения людей. В некоторых семьях до сих пор хранятся артефакты военной эпохи. Ребята сами высказали желание передать их в колледж. Экспозиция начиналась с 30 предметов, а сегодня их более полусотни. Это фотографии, информация о партизанских отрядах и лагерях, которые действовали на территории области, патроны, предметы быта военнослужащих, а также модели образцов техники и вооружения, созданные учащимися и педагогами колледжа.

Александра Божанова, учащаяся Витебского государственного колледжа легкой промышленности и технологий: Память наших прадедов, дедов, наша история. Это новые познания, сколько погибло, сколько осталось после войны, как это все восстанавливали.

Сергей Добровольский, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Витебского государственного колледжа легкой промышленности и технологий:

Это символ Хатыни – статуя Непокоренного, а также древо жизни, которое символизирует геноцид белорусского народа. И данная скульптура будет установлена в каждом областном центре Республики Беларусь. В Гомеле и Бресте они уже установлены, и копия такой скульптуры уже появилась у нас. Эта скульптура была изготовлена нашими мастерами совместно с нашими учащимися.

Во время торжественного открытия обновленной выставки состоялся урок памяти. Педагоги и учащиеся озвучивали истории фашистских зверств на территории области. Преподаватели задавали вопросы об исторических фактах, а учащиеся на них безошибочно отвечали. Юношам и девушкам показали видеофрагменты тех страшных событий.