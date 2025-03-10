В Беларуси стартовал основной этап республиканской акции «Дом без насилия»

«Дом без насилия» – 10 марта стартует основной этап республиканской акции. Сотрудники органов внутренних дел проведут ее вместе с представителями прокуратуры, органов по труду и социальной защите, а также с медиками и педагогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Жильцов, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:

Особый акцент милиционеры сделают на разъяснении законодательства о профилактике домашнего насилия, применении дополнительных мер контроля к тем, кого уже уличали в противоправных действиях по отношению к близким. Граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел за агрессию к домочадцам, посетят по месту жительства. Под особым вниманием будут те, кто совершил домашнее насилие в течение последнего года, а также состоящие на учете у врача-нарколога. Запланированы групповые профилактические мероприятия на базе органов внутренних дел, заседания, советы общественных пунктов охраны правопорядка, на которых неработающим подучетным в том числе будет оказано содействие в трудоустройстве.

Работа по предупреждению домашнего насилия сотрудниками милиции проводится постоянно. Но и гражданам не следует оставаться в стороне. Если вам стало известно о фактах домашнего насилия в соседних домах или квартире, незамедлительно сообщите об этом в милицию.