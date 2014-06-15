В Витебской областях борщевик Сосновского снова доставляет массу проблем местным жителям

Новости Беларуси. В Беларуси удалось остановить распространение борщевика Сосновского. Этот ядовитый гигантский сорняк до сих пор доставляет немало проблем аграриям. Хотя от попыток промышленного культивирования этой культуры уже давно отказались, истребить вредное растение пока не получается. Больше всего ядовитых зонтиков в Минской и Витебской областях.

Екатерина Парфенова, житель деревни Запрудье:

Я не знаю, что с ним делать. Полностью – вся деревня.

Так эмоционально, со слезами на глазах, Екатерина Емельяновна рассказывает об очередном нашествии борщевика Сосновского. Сегодня, как, впрочем, и в прошлые годы, это растение – враг № 1 для жителей Запрудья.

Екатерина Парфенова, житель деревни Запрудье:

Он уже около дома. Я и выкапывала тут, на улице. Около крыльца, везде, кругом. Я не знаю, что делать с ним.

Войну борщевику пенсионерка объявила давно. Боролась с ним пока сил хватало. Теперь же обращается за помощью к местным властям.

Только за последний месяц территорию вокруг ее дома обкашивали три раза. Сегодня же рабочие по благоустройству, а их в сельисполкоме всего двое, трудятся на придорожных полосах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие по благоустройству:

Тяжело косить – косы ломаем.

Тяжеловато. Борщевик сам по себе тяжелый. Ядовитый вдобавок. Надо бояться, чтобы по лицу не попало.

Между тем, механическое скашивание – лишь начало борьбы. Продолжать ее надо с помощью гербицидов. Или же искать другие, не менее действенные способы.

Виктор Бурдей, председатель Летчанского сельского исполнительного комитета:

В этом году эти земли были переданы хозяйству местному. Они перепахали. В том числе те заросли борщевика, которые здесь были. Перепахали, посеяли ячмень. И провели химпрополку ячменя. И вы видите, что результаты есть и на борщевике, который здесь был.

Правда, не на всех участках есть возможность провести такую обработку. Как и в любом другом вопросе, здесь есть свои подводные камни. И далеко не всегда на первое место выходит финансовая сторона проблемы.

Александр Савицкий, главный специалист Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Основной проблемой в борьбе с борщевиком является его способность расти на месте, куда практически невозможно подогнать ни технику, ни провести обработку ядохимикатами.

А вот в поселке Кировский борщевик Сосновского побороли не совсем стандартным способом. Здесь еще в 2013 году растение паразитировало на площади примерно в 1 гектар. Местные мелиораторы срезали поврежденный слой почвы, утилизировали его, а на месте бывших зарослей выкопали искусственный водоем.

Мера, надо сказать, действенная и даже вынужденная. Ведь в соседнем водоеме постоянно купаются дети. Потому благоустройство решили продолжить: на песчаном берегу вот-вот появится игровая площадка.

Теперь в Кировском борщевик детей не обожжет, а вот жители Запрудья, к сожалению, от неприятностей пока не застрахованы.