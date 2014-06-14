4 000 рабочих мест открыты для студентов и школьников по всей Беларуси

Новости Беларуси. Этим летом 4 000 рабочих мест открыты для студентов по всей стране. Большинство — в рамках студенческих отрядов. Они – давняя традиция еще со времен Советского союза. Так где же можно подработать в нынешний сезон?

Это лето для Николая Савина действительно первое трудовое. Десятиклассник в свои 17 уже командир Студенческого отряда. Пока его друзья отдыхают на каникулах, парень, как настоящий мужчина, строит дома. Или, по крайней мере, благоустраивает.

Николай Савин:

Я всегда хотел на стройку пойти, мне нравится. На лето решил заработать себе денег В восемь часов строго должен быть уже на работе. Буду еще по субботам работать. За дополнительные часы работы приветствуются, тоже плюс к зарплате.

В этом отряде работает два десятка человек. От школьников до студентов старших курсов, причем не только строительных специальностей. Благоустраивать помогают жилые дома. Практически в центре Минска. Эти объекты уже на финальной стадии.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Ребята из этого студотряда не чураются самой сложной работы. На самом деле их здесь готовят как будущих настоящих строителей. Например, работают с перфоратором они на ура. И выражение «много шума из ничего» это точно не о них.

Точно таких же отрядов в Минске десятки. Кроме строек, студенты работают на производствах, в основном госпредприятий. К слову, за ними там глаз да глаз. Юным помощникам выделяют только безопасную работу.

Николай Улахович, главный инженер строительной компании:

Мы серьезно готовились к приему этих молодых людей. Мы подготовили место, они хорошо питаются у нас. Мы рады, у нас нет вопросов к ним, они работают добросовестно, дисциплинированы на стройке. Я бы сказал, что отличные ребята.

В 2014 году трудовой сезон начался 3 июня. До 25 августа студентов ждут на производстве, в детских лагерях, торговых точках. Есть и вакансии новые. На стройке Островецкой АЭС уже работает 30 человек. Организаторы говорят: конкурс на эти вакансии был атомный.

Сергей Макаревич, командир Минского городского штаба студенческих отрядов:

На данный момент имеется порядка 4 тысячи вакансий. Однако нам этого мало. Желающих больше. Чтобы записаться в технический отряд, необходимо обратиться в районный центр БРСМ либо в первичную организацию БРСМ, где можно заполнить анкету-заявление, подобрать себе объект и проходить медкомиссию на степень годности и идти работать в студотряд.

Кстати, планка зарплаты в 1000 долларов, о которой говорил Глава государства год назад, осталась прежней. На такую сумму могут рассчитывать практически в каждом студотряде. Хотя здесь, естественно, все зависит от его вида. Традиция поощрять лучших осталась тоже. В сентябре бонусы получат те, кто это лето провел особенно с пользой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.