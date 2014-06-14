«Летние» названия улиц и переулков Минска. Знают ли их горожане?

Солнце, лето, зелень и цветочные запахи. Долгожданное лето зовет и радует. И удивляет! Знаете ли вы, что в Минске много улиц и переулков с «летними» названиями?

Минчане:

«Летние» названия? Если честно, в голову не приходят.

С «летним» названием? Я бы, наверное, сказал улица Васнецова. Это напоминает весну.

Солнечная улица. Это улица, на которой я вырос, там находится моя школа. Мы постоянно на этой улице отдыхали, радовались лету. И детьми на этой Солнечной улице мы брали водные автоматы в виде бутылок с дырочками и друг друга обстреливали.

Улица Солнечная расположилась в Ленинском районе столицы. Начинается она с пересечения с Либаво-Роменской и заканчивается перекрестком с улицей Маяковского.

Это тихий, уютный уголок столицы. Такую атмосферу создали сами жители. Дворики с многоэтажками утопают в зелени. Местные старожилы вспоминают, как в 1955 году они поселились в этом районе. Так началась их история жизни на улице Солнечной.

Местная жительница:

Солнечная улица и была. Только она была такой замызганной. Была деревня сплошная. Потом стало все изменяться.

Переулок Дачный расположился в Партизанском районе столицы в границах улиц Либаво-Роменской и Козыревской.

Он небольшой по протяженности, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Название переулка кажется вполне логичным. Вряд ли где-то еще встретишь столько фруктовых деревьев. В летнюю пору они радуют всех.

Минчанин:

Дачный переулок – тоже хорошая улица.

И, конечно, заглянем на улицу Летнюю. Она находится в Заводском районе Минска, в поселке Северный. Улица начинается с пересечения с Ангарской и заканчивается перекрестком с Охотской.

Небольшие двухэтажные дома, утопающие в виноградниках и зелени фруктовых деревьев. Доброжелательные местные жители. Они с удовольствием рассказывают о любимой улице.

Местный житель:

После войны ветераны строили, мой тесть строил. Здесь лес был в свое время. Они корчевали его здесь. Так и остался песок. Она две центральные улицы (Ангарскую и Охотскую) соединяет. На Северном она самая широкая и самая красивая.

В Минске около 20 улиц и переулков с «летними» названиями.

Абрикосовая, Зеленая, Лодочная, Луговая, Набережная, Озерная, Садовая, Сиреневая, Соловьиная, Тенистая, Жасминовая. Переулки Вишневый, Фруктовый, Солнечный, Южный. Минск любит лето. И названия этих улиц и переулков – тому доказательство.