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Народному артисту Беларуси Арнольду Помазану исполнилось 75 лет

14 июня 2014 17:25
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Новости Беларуси. Актеру Арнольду Помазану 14 июня исполнилось 75 лет. С юбилеем Народного артиста Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.

Родители в будущем видели своего сына медиком или горным инженером, поэтому после школы Арнольд поступил в железнодорожное училище. Тем не менее о сцене он не забыл и позже все-таки пришел в актерскую студию.

В Купаловском театре Помазан с 1967 года. Наиболее полно талант актера проявился в комедии «Павлинка» Янки Купалы. За 30 лет он исполнил ее свыше тысячи раз и был удостоен «Хрустальной Павлинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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