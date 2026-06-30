Беларусь планирует увеличить поставки сельскохозяйственной и тяжелой техники в Индонезию

Беларусь расширяет экономическое присутствие в Юго-Восточной Азии. Очередной шаг в этом направлении сделан на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте, где подписаны документы почти на 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте подписаны документы почти на 50 млн долларов

Беларусь готова увеличить поставки сельскохозяйственной и тяжелой техники в Индонезию. БЕЛАЗ в 2026 году уже доставил 5 самосвалов. Сейчас упор делают на обслуживание машин и продажу запчастей. А на МТЗ специально для индонезийского рынка создали облегченный трактор, который предназначен для работы на рисовых полях. Еще одно перспективное направление – образование. Речь идет о подготовке медиков в белорусских вузах, в том числе с внедрением искусственного интеллекта.