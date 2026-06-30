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Беларусь планирует увеличить поставки сельскохозяйственной и тяжелой техники в Индонезию

30 июня 2026 11:25
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Беларусь расширяет экономическое присутствие в Юго-Восточной Азии. Очередной шаг в этом направлении сделан на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте, где подписаны документы почти на 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте подписаны документы почти на 50 млн долларов

Беларусь готова увеличить поставки сельскохозяйственной и тяжелой техники в Индонезию. БЕЛАЗ в 2026 году уже доставил 5 самосвалов. Сейчас упор делают на обслуживание машин и продажу запчастей. А на МТЗ специально для индонезийского рынка создали облегченный трактор, который предназначен для работы на рисовых полях. Еще одно перспективное направление – образование. Речь идет о подготовке медиков в белорусских вузах, в том числе с внедрением искусственного интеллекта. 

Беларусь планирует увеличить поставки сельскохозяйственной и тяжелой техники в Индонезию-2

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
На данный момент по ранее проработанным вопросам, контрактам, договоренностям с партнерами уже подписано контрактов на 49 млн долларов. Некоторые наши компании встречаются впервые, завтра планируются еще посещения и ряд встреч непосредственно уже на предприятиях и в торговых объектах в Джакарте. Поэтому мы ожидаем новые договоренности, которые будут реализованы в ближайшие месяцы. 

Беларусь планирует увеличить поставки сельскохозяйственной и тяжелой техники в Индонезию-4

Расширению торгово-экономических связей будет способствовать и формирование зоны свободной торговли между Индонезией и государствами Евразийского экономического союза. Беларусь первой среди стран объединения ратифицировала соответствующее соглашение в мае 2026 года.

# Беларусь-Индонезия

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