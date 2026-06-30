Турчин вручил госнаграды представителям различных сфер

За вклад в фундамент общего будущего. По поручению Президента Беларуси премьер-министр Александр Турчин вручил государственные награды представителям различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики собрались те, чьим трудом пишется современная история страны. Среди награжденных – представители промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта, государственные служащие. Как подчеркнул Александ Турчин, государственная награда – это не просто знак отличия, а официальное признание того, что работа каждого из присутствующих в зале имеет значение для всей страны.

Дана Ремша, заместитель директора Гродненского областного дворца творчества детей и молодежи: Я работаю в областном Дворце творчества 47 лет. В этом году нашему дворцу исполнилось 50 лет. Мы очень достойно отметили эту дату. И я сегодня нахожусь в такой обстановке, которая заставляет, конечно, восхититься. Мы воспитываем детей. Чем больше мы сегодня в них вложим, тем будет наше будущее достойнее.

Иван Степаненко, начальник главного управления драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Беларуси:

Стаж работы в Министерстве около 15 лет. Он связан с драгоценными металлами, драгоценными камнями, формированием госфонда. Сегодня такой очень ответственный день в части того, что та работа, которую мы выполняем каждый день, оказалась таким образом оценена. Это накладывает свои обязательства на то, чтобы мы продолжали свою работу.

Лучшим представителям отраслей вручили медали «За трудовые заслуги», «За безупречную службу» III степени, Франциска Скорины и благодарности Президента Беларуси. За каждым высоким достижением стоит личная ответственность и преданность своему делу.