Андрей Кобяков о долгостроях: Должностных лиц, которые не выполнили свои обязанности, нужно привлечь к ответственности

Новости Беларуси. Долгостроев становится меньше. Накануне, на заседании рабочей группы по проблемам в строительстве, созданной по поручению Президента Беларуси проанализировали результаты работы строительной отрасли за август. Лидер – Гродненская область, где в августе ввели в эксплуатацию все запланированные к сдаче на это время дома. Остальные регионы не могут похвастаться таким, 100% результатом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Сударикова:

Теперь моя мечта сбылась - я получила эту 2-комнатную квартиру.

Брестчанка Наталья, как и сотня ее будущих соседей, еще год назад должна была въехать в новую квартиру. Но строительствопродвигалось очень медленно. Лишь под занавес этого лета дом на 117 квартир по улице Махновича ввели в эксплуатацию. Не раз будущие жильцы заходили на сайт Брестского облисполкома и сверялись с графиком сдачи проблемных домов, чтобы лишний раз убедиться, что затянувшееся строительство близится к концу.

Алексей Мельничук:

Заходишь - космос. Большой протестантство — можно хороводы водить по таким помещениям. И эхо - кричали «Ура!». Эмоции только положительные. Качество хорошее.

С такой же нескрываемой радостью осматривают свои новые квартиры сотни жителей Бреста и области. Здесь за последние 2 месяца стало меньше на восемь долгостроев. У строителей почти получилось уложиться в график. Статистику подпортил лишь дом в Барановичах, которого потенциальные жильцы никак не могут дождаться. Сейчас срок его сдачи сдвинули еще на месяц.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Такая ситуация, я считаю, крайне недопустима. Складывается такое впечатление, что для кого-то это уже стало обыденным – пообещать и забыть: самому же составить график, взять на себя обязательства, а потом не моргнув глазом провалить.

С выполнением обещаний, данных рабочей группе по проблемным вопросам в строительстве, созданной по поручению Президента Беларуси, проблем не возникло лишь у Гродненской области, где график ввода долгостроев в июле - августе был соблюден на 100%. Однако силы, брошенные на долгострои, поставили под удар другие объекты Гродненщины.

Александр Якобсон, Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

У нас через месяц-два появятся новые сверхнормативные дома. И вы этого не должны допустить, чтобы потом мы тут не разбирались. Займитесь этой проблемой вплотную, это в ваших силах.

Не соблюдают распланированные графики и остальные области. Правда, «просрочку» стараются оперативно ликвидировать. В Могилевской области в августе в эксплуатацию должны были сдать 6 домов. Однако новых квартир дождалить жильцы лишь одного из них. Остальные стройки «догнали» график уже в сентябре. Похожая ситуация и в Минске.

Александр Якобсон:

На всех ваших графиках есть последняя графа «Ответственные за ввод в эксплуатацию объектов» и пофамильно написано, за каждый дом каждый человек. Ответственность эти люди какую-то должны нести.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Давайте представим конкретный перечень должностных лиц, которые ответственны за ввод домов, которые не выполнили свои обязанности. Мы их должны привлечь к дисциплинарной ответственности. Кстати уже ряд облисполкомов, конкретно Могилевский и Минский, такие решения у себя принял.

Сданные летом долгострои - это только «первая ласточка». По республике остаются десятки проблемных домов, где нормативные сроки строительства зачастую превышены в несколько раз. Вот этот дом в Гомеле будущие жильцы ждут уже не первый месяц, окончательный срок сдачи – ноябрь. Пока что дольщикам остается только гадать, будет ли соблюден новый график.

Планируется, что все долгострои будут сданы в этом году. Пик количества домов, вводимых в эксплуатацию, придется на ноябрь-декабрь. Именно тогда люди должны получить ключи от действительно долгожданных квартир, стройка которых затянулась на месяцы и годы.