Борис Батура лично проконтролирует решение коммунальных проблем в посёлке Мачулищи

Новости Беларуси. Борис Батура провел прямую телефонную линию с жителями Минской области. За час председателю облисполкома поступило 25 звонков. Многие касались строительства и ремонта жилья, вопросы кредитования и приватизации. Среди наболевшего - и проблемы благоустройства населенных пунктов. Наиболее активными были жители Молодечненского и Узденского районов.

Председатель Миноблисполкома все вопросы взял на карандаш и пообещал, что разберется в сложных ситуациях. А вот жителям поселка Мачулищи, что в Минском районе, и вообще назначили встречу. Как выяснилось, в близком к столице населенном пункте накопился целый ворох вопросов. От транспортных путей и перебоев с подачей воды, до благоустройства и состояния Дома культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Я бываю довольно часто в Мачулищах, поэтому я вам обещаю, что я такую встречу организую. Весь райисполком приедет на эту встречу (ответ на звонок). Дождался, Грицук? Я проезжал недавно Мачулищи. Вы гладите только до «Агромаша», а дальше ничего. Наведите там порядок. Заканчивайте Дом культуры и в новом Доме культуры соберемся. И я туда приеду.