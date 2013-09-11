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Борис Батура лично проконтролирует решение коммунальных проблем в посёлке Мачулищи

11 сентября 2013 15:25
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Новости Беларуси. Борис Батура провел прямую телефонную линию с жителями Минской области. За час председателю облисполкома поступило 25 звонков. Многие касались строительства и ремонта жилья, вопросы кредитования и приватизации. Среди наболевшего - и проблемы благоустройства населенных пунктов. Наиболее активными были жители Молодечненского и Узденского районов.

Председатель Миноблисполкома все вопросы взял на карандаш и пообещал, что разберется в сложных ситуациях. А вот жителям поселка Мачулищи, что в Минском районе, и вообще назначили встречу. Как выяснилось, в близком к столице населенном пункте накопился целый ворох вопросов. От транспортных путей и перебоев с подачей воды, до благоустройства и состояния Дома культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Батура, председатель  Миноблисполкома:
Я бываю довольно часто в Мачулищах, поэтому я вам обещаю, что я такую встречу организую. Весь райисполком приедет на эту встречу (ответ на звонок). Дождался, Грицук? Я проезжал недавно Мачулищи. Вы гладите только до «Агромаша», а дальше ничего. Наведите там порядок. Заканчивайте Дом культуры и в новом Доме культуры соберемся. И я туда приеду.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Борис Батура

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