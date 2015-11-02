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В Минске 2 ноября стартует фестиваль «Другая анимация»

02 ноября 2015 13:39
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Новости Беларуси. Недетские мультики. В Минске сегодня, 2 ноября, стартует фестиваль «Другая анимация».  Здесь будут представлены работы, которые не только развлекают, но и помогают зрителю найти ответы на важные вопросы. В кинотеатре «Пионер» готовы к тому, что вместо детского зрителя в зал придут взрослые. Философия, история страха в картинках, поиск ответа на извечные вопросы «что делать?» и «кто виноват?». Все представленные анимационные ленты — лауреаты и победители различных международных фестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Кино

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