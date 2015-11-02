Между небом и землей. Девушка-пилот Наталья Титенкова рассказала о своей любви к небу

Говорят, что достаточно один раз испытать чувство полёта, чтобы глаза навечно были устремлены в небо. Однажды там побывав, человек на всю жизнь обречен тосковать по его бездонной шири.

Наталья Титенкова с девятого класса влюблена в небесную лазурь. Небо манило ее и раньше. При первых полётах на планере, она испытала сильнейшие необъяснимые чувства. Девушке казалось, что весь мир принадлежит только ей. Как бы ни пыталась Наталья освоить земную и спокойную профессию экономиста, она рвалась ввысь.

В 2008 году она стала курсантом авиационного факультета военной академии.

Наталья - помощник командира военно-транспортного самолёта в 50-ой смешанной авиационной базе.

Быть единственной и хрупкой девушкой среди мужчин - и почетно, и накладно. Заменить строгую военную форму на платье разрешено лишь раз в году - восьмого марта.

Наталья сильная и волевая девушка. Старается не уступать сослуживцам в профессионализме и физической подготовке. Предпочитает, чтобы ей не делали поблажек.

Не так давно отважная лётчица стала счастливой мамой. Она мечтает, чтобы сын ею гордился. Теперь у Натальи есть свой ангел-хранитель, который всегда с нетерпением ждёт маму на земле.