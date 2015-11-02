Приводим тело и настроение в тонус по утрам с помощью зарядки гимнастки Любови Черкашиной

Осенним утром в голову не всегда приходят позитивные мысли. А вот белорусская гимнастка Любовь Черкашина каждое утро начинает с улыбки и утренней зарядки. Уже этого достаточно, чтобы быть в хорошем настроении весь день, не взирая ни на какие обстоятельства.

Рецепт прекрасной формы спортсменки прост: любовь не только к себе, но и к самой жизни.

Любовь Черкашина, гимнастка:

Для меня движение – это жизнь, а движение – это спорт. И, конечно, я не обхожусь без каких-то физических упражнений каждый день. Когда-то они более сильные, когда-то это просто зарядка, но она дает тонус всему организму, всему дню. Поэтому я думаю, что каждый должен заниматься хоть чуть-чуть, сползая с дивана, спортом. Пару раз тапочки поднять тоже было бы неплохо.

Прекрасное утро, вы проснулись, в руках у вас явно не мяч, а подушка. Но представьте, что это мяч. Все-таки художественная гимнастика креативит. И, наверное, немножко покажу вам зарядку с мячом. Для начала, когда вы проснулись, очень хорошо потянулись, почувствовали каждый свой позвоночник. А дальше наклонились, почувствовали, что кто что делал вчера, вдруг что-то болит. Несколько раз потянули свое тело, почувствовали, что плотно стоите на этой земле. Дальше, конечно, нужно наклониться и вниз. Размять все как следует. Делается это по несколько раз. А, впрочем, если вы опаздываете, можно это и быстро сделать.

Когда мы это все размяли сверху, можно присесть и сделать пару движений, которые действительно приведут ваше тело в тонус. Наверное, мы забыли, что у нас есть стопочки. Мы обязательно их пару раз в таком плане разомнем, кто как хочет. Можно покрутить, можно двумя одновременно. Потом потянулись за «подушкой» и вернулись. Еще раз. А дальше нужно приводить себя быстренько в тонус, в хороший мышечный тонус. Поэтому зажимаем «подушку» между ног (в данном случае это мяч) и начинаем качать пресс. Поверьте, это очень здорово помогает почувствовать себя тем, кто ты есть. Сильным и смелым. Есть такое движение на пресс. Дальше можно взять «подушку» или мяч в одну руку и сделать это то же самое с передачей под ножкой. Желательно, конечно, ложиться полностью на пол. У кого не позволяет нога подниматься прямой (понятно, что не все гимнасты), можно делать через согнутую. От этого движения хуже не становится.

А если время позволяет, можно зажать мяч опять в стопах. Кто хочет, может газету, в принципе, почитать или новости утренние посмотреть. А дальше перевернулись на бочок и продолжаем делать наше тело и утро красивым. Каждый выбирает сам количество, сколько он любит делать это движение. Я делаю обычно 30. Дальше перехожу на живот и продолжаю поднимать ножки. Здесь очень хорошо прокачиваются задняя поверхность бедра и попочка.

Дальше продолжаем. Подняли, вы можете подержать немножко и дальше начать сгибать. Тоже очень хорошее упражнение. Вы прямо почувствуете, как горячая волна идет по мышцам.

Сделали на ноги. Дальше мы переходим к верху спины. Мы про него не забываем. Берем все свои утренние мысли в один кулак и продолжаем поднимать спинку. Поднимаем то количество, которое вам нужно. Кому-то нужно восемь, кому-то больше.

Но, мне кажется, этого комплекса будет в принципе очень даже достаточно для утренней зарядки.