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82 года назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады

27 января 2026 05:51
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Боль, которую невозможно забыть. Блокада Ленинграда. Она признана судом – геноцидом советского народа. 872 страшных дня. Голод, холод, постоянные авианалеты. Более миллиона погибших. 27 января – 82 года назад удалось окончательно снять блокаду Ленинграда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

82 года назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады-2

Немецкие оккупанты буквально пытались задушить город. В нечеловеческих условиях ленинградцы выживали благодаря единственной транспортной магистрали – «Дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озера. С осени 1941-го кольцо окружения пытались прорвать пять раз. Но удачной оказалась лишь шестая попытка. Белорусские партизаны активно поддерживали наступления советских войск, атакуя фашистские коммуникации, препятствуя снабжению и передвижению вражеских сил.

82 года назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады-4

Виталий Гарматный, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
В распоряжении Красной Армии оставался всего небольшой перешеек, через который можно было наносить удар. 18 января 1943 года удалось нанести разрыв в укреплениях противника протяженностью от 8 до 11 километров, через который в город поступало продовольствие, а также в обратную сторону вывозились дети и больные. Но в итоге полностью снять блокаду с города удалось в ходе проведения Ленинградско-Новгородской операции, в ходе которой блокада города была полностью снята, а враг был отброшен на 200-300 километров от города, что смогло спасти жизни ленинградцев, которые еще оставались в городе.

В годовщину полного снятия блокады Ленинграда во многих городах пройдут памятные мероприятия. Концерт-реквием сегодня, 27 января, состоится в Минском государственном дворце детей и молодежи. В зале соберутся ветераны-блокадники и молодежь, чтобы почтить память о трагических событиях военных лет.

# Великая Отечественная война

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