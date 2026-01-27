82 года назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады

Немецкие оккупанты буквально пытались задушить город. В нечеловеческих условиях ленинградцы выживали благодаря единственной транспортной магистрали – «Дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озера. С осени 1941-го кольцо окружения пытались прорвать пять раз. Но удачной оказалась лишь шестая попытка. Белорусские партизаны активно поддерживали наступления советских войск, атакуя фашистские коммуникации, препятствуя снабжению и передвижению вражеских сил.

Виталий Гарматный, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

В распоряжении Красной Армии оставался всего небольшой перешеек, через который можно было наносить удар. 18 января 1943 года удалось нанести разрыв в укреплениях противника протяженностью от 8 до 11 километров, через который в город поступало продовольствие, а также в обратную сторону вывозились дети и больные. Но в итоге полностью снять блокаду с города удалось в ходе проведения Ленинградско-Новгородской операции, в ходе которой блокада города была полностью снята, а враг был отброшен на 200-300 километров от города, что смогло спасти жизни ленинградцев, которые еще оставались в городе.

В годовщину полного снятия блокады Ленинграда во многих городах пройдут памятные мероприятия. Концерт-реквием сегодня, 27 января, состоится в Минском государственном дворце детей и молодежи. В зале соберутся ветераны-блокадники и молодежь, чтобы почтить память о трагических событиях военных лет.