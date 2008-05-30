В Витебске в преддверие фестиваля "Славянский базар" решено рушить стереотипы

Улицы города в дни праздника будут патрулировать сотрудницы ГАИ. Сейчас регулировщицы проходят специальный курс обучения, чтобы уже 10 июля – в день открытия фестиваля - быть во всеоружии.

Сотрудница ГАИ подает знак, машина останавливается. Даже если это обычная проверка документов, водитель всегда волнуется. Исправить ситуацию решили к празднику. В дни фестиваля «Славянский базар» улицы Витебска будут патрулировать девушки в форме. Оксана Шатунова – одна из них. В делах милицейских – не новичок. Инспектором работает более трех лет. И в будни, и в праздники – всегда на посту.

Новшество уже по-достоинству оценили местные водители. Женщина за рулем уже никого не удивляет, а вот девушка с жезлом в руках – невольно вызывает умиление. К слову, участие женщин в охране общественного порядка – мировая практика. Регулировщицы на перекрестках – уже не диковинка для Британии, Чили и даже африканского Туниса. В действенности - уже убедились. Ни один водитель не проезжает на красный свет и даже не пересекает стоп-линию, видя на перекрестке женщин в униформе.

К празднику готовы. Гостей города во время проведения фестиваля искусств ждет множество сюрпризов. Один из них – возможность увидеть Витебск и Полоцк с высоты птичьего полета.

Также с Витебском и его окрестностями можно будет ознакомиться во время конных, велосипедных, водных и пеших туристических прогулок. Апогеем фестиваля станет незабываемое фейерверк-шоу.



