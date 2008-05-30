Увидеть остров-призрак воочию теперь смогут все желающие

В Витебской области этот уникальный природный объект включен в туристический маршрут по озеру Освейскому.

Местные красоты уже по-достоинству оценили туристы из Голландии. В ближайшие дни в заказнике ожидают и болгарских любителей природы. Медвежий угол на стыке трех государств Латвии, России и Беларуси посетила и наша съемочная группа.

Остров-призрак или остров-невидимка. Так называют жители Верхнедвинского района свой мини-материк. Образованная многолетними зарослями водных и болотных трав сплавина оторвалась от берега несколько десятков лет назад. И все это время блуждает по озеру в зависимости от направления ветра.

К слову, на острове уже успели вырасти деревья. Берез и осин здесь не сосчитать, а вот осенью покраснеет зыбун - от ягод клюквы. Кроме блуждающего, любители активного отдыха могут увидеть и настоящий остров площадью почти 500 гектаров. На нем - семь видов растений, занесенных в Красную книгу Беларуси. В северной части озера гнездятся редчайшие птицы - змееед и орлан-белохвост.

Первыми иностранцами, оценившими местные красоты стали нидерландские туристы. В ближайшие дни в заказнике ожидают гостей из Болгарии. Встретить - будет чем. Главное – чтобы остров далеко не уплыл.

