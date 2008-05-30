До окончания регистрации на централизованное тестирование осталось три дня

Около 425 тысяч пропусков на испытания уже выписаны. Самые популярные предметы, по которым абитуриенты желают пройти тестирование — математика и русский и белорусский языки.

Из иностранных - лидирует английский. В нынешнем году ожидается на 60—80 тысяч меньшее участников испытаний. По прогнозам Республиканского института контроля знаний, организаторам даже не пригодятся определенные как резервный фонд аудитории колледжей и школ.

В отличие от предшественников абитуриенты-2008 предпочитают сдавать тестирование по месту жительства, а не ехать за пропуском в столичный вуз. Пункты регистрации на тестирование тоже анализируют прошлогодний опыт. Так, БГУ до рекордного числа увеличил количество регистраторов, иняз также существенно усовершенствовал процесс регистрации.

