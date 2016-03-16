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В Витебске прошли учения МЧС: Из-за возгорания в доме престарелых эвакуировали почти 100 человек

16 марта 2016 11:08
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Новости Беларуси. В Витебске из-за возгорания в доме престарелых эвакуировали почти сто человек. К счастью, это всего лишь специальные учения МЧС. Однако ситуация была максимально приближенной к реальности. До последнего момента ни работники социального учреждения, ни даже сами пожарные не знали подробностей.

По легенде, возгорание произошло ночью на первом этаже корпуса. Там находятся лежачие и тяжелобольные старики. Персонал тут же сообщил о происшествии в МЧС и начал эвакуацию пенсионеров. На носилках, в инвалидных креслах и даже на руках вынесли всех жильцов до единого.

Всего же в доме престарелых проживает 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ярмош, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:
В любой реальной чрезвычайной ситуации такое может произойти. Поэтому то, что мы всех эвакуировали, мы эту задачу выполнили. Если непосредственно находиться в зоне задымления, то через 4 минуты максимум необходимо покинуть это помещение. Потому что дальше могут произойти необратимые процессы в организме человека и его просто можно не спасти.

Для учений именно этот дом престарелых выбрали не случайно. В июне минувшего года здесь произошел настоящий пожар, который унес жизни 2-ух пенсионеров.

# общество # МЧС Беларуси # Александр Ярмош

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