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Брестские десантники провели учения по зачистке населенного пункта с боевой стрельбой

16 марта 2016 10:44
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Новости Беларуси. На брестском полигоне мобильный батальон 38-ой отдельной мобильной бригады впервые провел зачистку населенного пункта с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сценарию, незаконное вооруженное формирование пересекло границу и закрепилось в городской черте. Подразделения  десантников при поддержке артиллерии и минометов условного противника ликвидировали.

Ранее подобные элементы отрабатывались только тактически.        

Дмитрий Соболь, командир 38-й отдельной мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Им было предложено сдаться, на что они ответили огнем. Поэтому было принято решение уничтожить противника в населенном пункте.
Это актуально, это необходимо делать и тренировать.

Антон Цуканов, командир роты 38-й отдельной мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Отрабатывались вопросы взаимодействия мобильной роты с приданными подразделениями, такими как зенитно-ракетное отделение, саперные отделения, артиллерия, минометные взводы. Всеми ими надо было правильно управлять, вовремя применять и использовать с толком.  

# общество # Военные учения # Дмитрий Соболь # Антон Цуканов

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