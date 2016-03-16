Брестские десантники провели учения по зачистке населенного пункта с боевой стрельбой

Новости Беларуси. На брестском полигоне мобильный батальон 38-ой отдельной мобильной бригады впервые провел зачистку населенного пункта с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сценарию, незаконное вооруженное формирование пересекло границу и закрепилось в городской черте. Подразделения десантников при поддержке артиллерии и минометов условного противника ликвидировали.
Ранее подобные элементы отрабатывались только тактически.
Дмитрий Соболь, командир 38-й отдельной мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Им было предложено сдаться, на что они ответили огнем. Поэтому было принято решение уничтожить противника в населенном пункте.
Это актуально, это необходимо делать и тренировать.
Антон Цуканов, командир роты 38-й отдельной мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Отрабатывались вопросы взаимодействия мобильной роты с приданными подразделениями, такими как зенитно-ракетное отделение, саперные отделения, артиллерия, минометные взводы. Всеми ими надо было правильно управлять, вовремя применять и использовать с толком.