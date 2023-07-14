14 июля абитуриентам начнут выдавать сертификаты ЦТ

Новости Беларуси. Сертификаты основного этапа централизованного тестирования начнут выдавать абитуриентам 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забрать их можно в пункте, где проходило испытание.

При этом необходимо предъявить документы: подтверждающий личность и об образовании. С собой нужно взять также пропуск с отметкой «тестирование прошел». Получить сертификат могут и законные представители несовершеннолетнего абитуриента. Результаты основного этапа ЦТ можно узнать на сайте Республиканского института контроля знаний.