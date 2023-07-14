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14 июля на «Славянском базаре» пройдёт День Союзного государства

14 июля 2023 07:12
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Новости Беларуси. День Союзного государства 14 июля на «Славянском базаре в Витебске». Сцена Летнего амфитеатра ждет ведущих артистов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 июля на «Славянском базаре» пройдёт День Союзного государства-1

В сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга прозвучит концерт из цикла «Союзное государство приглашает...» Его посвятили юбилею народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка, которому в 2023 году могло быть 85. Наша гордость и музыкальный бренд, композитор легенда ушел пять лет назад, но оставил нам «Алесю», «Майский вальс», «Веронику» и «Журавлей», летящих на Полесье.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Михаил Финберг # Игорь Лученок # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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