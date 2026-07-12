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В Витебске началась аккредитация участников фестиваля «Славянский базар»

12 июля 2026 13:46
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В дирекции «Славянского базара в Витебске» началась аккредитация участников фестиваля. До его открытия остаются считаные дни, и в город уже прибывают первые гости и творческие коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске началась аккредитация участников фестиваля «Славянский базар»-2

Сейчас бейджи получают в основном представители местных ансамблей, сотрудники дирекции, режиссеры-постановщики, а также технические службы. По случаю 35-летия фестиваля у службы аккредитации появилась приятная миссия. Каждый 35-й зарегистрированный участник получает фирменный сувенир – «васильковый» сладкий комплимент.

# Славянский базар в Витебске

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