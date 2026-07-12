В Витебске началась аккредитация участников фестиваля «Славянский базар»

В дирекции «Славянского базара в Витебске» началась аккредитация участников фестиваля. До его открытия остаются считаные дни, и в город уже прибывают первые гости и творческие коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дирекции «Славянского базара в Витебске» началась аккредитация участников фестиваля. До его открытия остаются считаные дни, и в город уже прибывают первые гости и творческие коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас бейджи получают в основном представители местных ансамблей, сотрудники дирекции, режиссеры-постановщики, а также технические службы. По случаю 35-летия фестиваля у службы аккредитации появилась приятная миссия. Каждый 35-й зарегистрированный участник получает фирменный сувенир – «васильковый» сладкий комплимент.