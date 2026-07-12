Прием документов стартовал: в БНТУ планируют зачислить около 4 тыс. абитуриентов

Основной этап вступительной кампании в высшие учебные заведения. Начался прием документов на бюджетную и платную формы обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники одними из первых документы подали выпускники Национального детского технопарка. В 2026 году они поступают на особых условиях. В приемной комиссии отмечают, что интерес к информационным технологиям и радиоэлектронике среди молодежи остается высоким, поэтому на многих специальностях ожидается серьезный конкурс.

В ведущем техническом вузе страны открыли набор на новую специальность «Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование». Потребность в создании учебной программы продиктована высоким спросом реального сектора экономики на инженерные кадры. Всего в БНТУ планируют зачислить порядка 4 тысяч абитуриентов.

Андрей Сафонов, первый проректор Белорусского национального технического университета:

Основной принцип – равные условия для всех категорий поступающих в соответствии с правилами и нормами приема. Конечно, есть категории, которым по норме закона, по правилам достаточно пройти собеседование для того, чтобы поступить. Для примера, которые окончили Национальный детский технопарк, кто является выпускниками инженерных классов Республики Беларуси ну и ряд других.

Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. На платную форму обучения – до 1 августа. Пока же основная часть будущих первокурсников только определяется с выбором специальностей, первые списки зачисленных в вузы уже сформированы благодаря завершению целевого набора.