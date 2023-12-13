В Вилейке работает волонтёрский отряд пенсионеров «Ангел». Чем они занимаются?

Золотой возраст как возможность открыть себя в новых направлениях. В Минской области для пожилых людей организуют занятия по интересам и творческие встречи. Многие активности – работа в рамках национальной стратегии «Активное долголетие – 2030», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Вилейке пенсионеры посещают ментальную арифметику, лечебную физкультуру, занимаются в бассейне. А героини следующего материала еще и участники волонтерского отряда «Ангел». Всего в Вилейском районе 63 волонтера пенсионного возраста. Как им удается быть активными невзирая на годы – в материале Дарьи Авсюк.

Если будешь улыбаться, все мечты будут сбываться – с таким девизом живут участницы волонтерского отряда «Ангел». С 2018 года они помогают людям. Знают всех в своей деревне, кому необходима поддержка, и в любой момент готовы ее оказать.

Раиса Бедрицкая, волонтер:

Сам получаешь от этого огромнейшее удовольствие, думаешь, и ты кому-то сделал добро и хочется еще, чтобы и мы оставили какой-то след в душах этих людей.

Проще сказать, чего они не делают, чем перечислить все то, чем занимаются. Организуют праздники, мастерят подарки, готовят еду и угощают нуждающихся. Серебряные волонтеры с золотыми сердцами – так отзываются о них в центре социального обслуживания.