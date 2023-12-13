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В Вилейке работает волонтёрский отряд пенсионеров «Ангел». Чем они занимаются?

13 декабря 2023 17:53
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Золотой возраст как возможность открыть себя в новых направлениях. В Минской области для пожилых людей организуют занятия по интересам и творческие встречи. Многие активности – работа в рамках национальной стратегии «Активное долголетие – 2030», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Вилейке пенсионеры посещают ментальную арифметику, лечебную физкультуру, занимаются в бассейне. А героини следующего материала еще и участники волонтерского отряда «Ангел». Всего в Вилейском районе 63 волонтера пенсионного возраста.

Как им удается быть активными невзирая на годы – в материале Дарьи Авсюк.

В Вилейке работает волонтёрский отряд пенсионеров «Ангел». Чем они занимаются?-1

Если будешь улыбаться, все мечты будут сбываться – с таким девизом живут участницы волонтерского отряда «Ангел». С 2018 года они помогают людям. Знают всех в своей деревне, кому необходима поддержка, и в любой момент готовы ее оказать.

В Вилейке работает волонтёрский отряд пенсионеров «Ангел». Чем они занимаются?-4

Раиса Бедрицкая, волонтер:
Сам получаешь от этого огромнейшее удовольствие, думаешь, и ты кому-то сделал добро и хочется еще, чтобы и мы оставили какой-то след в душах этих людей.

В Вилейке работает волонтёрский отряд пенсионеров «Ангел». Чем они занимаются?-7

В Вилейке работает волонтёрский отряд пенсионеров «Ангел». Чем они занимаются?-9

Проще сказать, чего они не делают, чем перечислить все то, чем занимаются. Организуют праздники, мастерят подарки, готовят еду и угощают нуждающихся. Серебряные волонтеры с золотыми сердцами – так отзываются о них в центре социального обслуживания.

В Вилейке работает волонтёрский отряд пенсионеров «Ангел». Чем они занимаются?-12

Светлана Павлова, заведующая отделением социальной реабилитации и абилитации инвалидов и обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Вилейского ТЦСОН:
Это люди, которые умеют делать все, не требуя ничего взамен и отдавая всех себя. Большой плюс в том, что волонтерство подхватывают не только наши волонтеры серебряного возраста, но и вовлекаются ребята с инвалидностью. Глядя на них, волонтерские отряды растут и развиваются, благодаря таким неравнодушным людям, наверное, наш мир становится немножко лучше.

Как пенсионеров учат пользоваться смартфонами – смотрите в сюжете.

# Пенсионеры # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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