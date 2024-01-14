Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК

Ради справедливости надо отметить, что Президент не с бухты-барахты взялся за тему качества. Эта идея проскальзывает буквально в каждой теме. Вспомните ту же медицину. Сколько досталось здравоохранению в прошлом году! Но суть в том, чтобы наши люди получали действительно качественную помощь. Без этого далеко не продвинемся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отдельные поручения касались качества и ассортимента продуктов. Мы много производим. Нашу продукцию знают на разных континентах. Но экспорт это одно, главное, чтобы белорусы ни в чем себе не отказывали. Президент и сейчас, и 10 лет назад ставил такие задачи перед чиновниками самого разного уровня. И вовсе на отдельном контроле ассортимент сельских магазинов. Перед Новым годом об этом напоминали, что праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов. Кроме наполняемости торговых полок, хотелось, чтобы еще и цены соответствовали запросам. По этой теме уже многое сказано и, казалось бы, акценты расставлены, но необоснованные завышения все равно фиксируют. На неделе по магазинам с пристрастием прошлась наша Галина Буро и провела контрольный срез качества.

Это мясо аж зеленое. Оно воняет просто, фу. Куриные медальоны с душком в середине декабря купили в Бобруйске. А такой совсем не сладкий сюрприз ожидал покупателей в Бресте в первый день нового года.

Все торты просроченные, полностью все! Соцсети иногда становятся настоящей книгой жалоб и способом указать контролирующим органам, где работники магазина забыли не только о качестве, но и о совести.

Смотрите, ручкой исправлена дата изготовления. Вместо 22-го – 28-е. Смотрим следующий пакет, такой же. Подождите! Опять же, дата изготовления. Гениально, просто гениально!

На какие только уловки не идут магазины, чтобы сбыть залежавшийся товар. Убедимся лично с Комитетом госконтроля. Магазин в Гродно одной из торговых сетей. Всего час работы – и вот у самих контролеров шок: целых пять тележек с просрочкой и товарами без опознавательных знаков!

Хотя нет, эти характерные пятна на хлебе всем видом кричат, что на прилавке ему не место.

Марина Чечетко, ведущий государственный инспектор Комитета государственного контроля Гродненской области:

Установили с истекшим сроком годности целую тележку хлебобулочных изделий. Есть даже хлеб с плесенью (4-го числа этого года), который истек 10-го. Сегодня у нас уже 12 января.

А эту соленую грудинку «для гурманов» вряд ли оценят ценители изысканной пищи – срок годности истек неделю назад. Но товар в продаже.

Марина Чечетко:

В магазине имеется фарш, который истек в ноябре прошлого года. Две тележки мы сегодня в ходе мониторинга достали с холодильных витрин в количестве более 40 килограммов. Здесь есть мясо, которое сами продавцы не могут понять, что они продают на сегодня. Потому что на нем нет информации для покупателя и для самих продавцов.

А иногда упаковка и вовсе разорвана, как, например, на дорогом лососевом кижуче. Да и все сроки годности сгорели. К 20 килограммам этой тележки свежемороженой рыбы, пожалуй, должны прилагаться лекарства для желудка. Марина Чечетко:

Также пожелтело дорогостоящее филе горбуши.

Забыли убрать или специально оставили в продаже, а вдруг трюк пройдет на доверчивом покупателе. Деньги-то не пахнут, в отличие от протухшей курицы. У товароведа весьма оригинальные ответы.

– А кто должен отвечать за эту всю продукцию?

– Все.

– И вы.

– Неа.

– А вы нет?

– Нет.

– Все, но не вы! Наконец-то выясняем, что много работников ушли на больничный, мол, поэтому не доглядели.

– На самом деле таким мясом действительно можно отравиться. Там вакуум, то, что должно быть в вакууме.

– Согласна, с этим согласна.

– Человек не посмотрит, съест.

– Насчет этого согласна. Как говорится, и признаю, и будем исправлять. Но мало признать, надо убрать и больше не повторять. Наказание рублем, чтобы было не повадно. Случай-то не единичный. На днях в магазинах Гродно, Свислочского и Волковысского районов торговали гнилыми овощами и фруктами. И не только.