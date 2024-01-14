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Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК

14 января 2024 17:24
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Ради справедливости надо отметить, что Президент не с бухты-барахты взялся за тему качества. Эта идея проскальзывает буквально в каждой теме. Вспомните ту же медицину. Сколько досталось здравоохранению в прошлом году! Но суть в том, чтобы наши люди получали действительно качественную помощь. Без этого далеко не продвинемся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отдельные поручения касались качества и ассортимента продуктов. Мы много производим. Нашу продукцию знают на разных континентах. Но экспорт это одно, главное, чтобы белорусы ни в чем себе не отказывали. Президент и сейчас, и 10 лет назад ставил такие задачи перед чиновниками самого разного уровня. И вовсе на отдельном контроле ассортимент сельских магазинов. Перед Новым годом об этом напоминали, что праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов.

Кроме наполняемости торговых полок, хотелось, чтобы еще и цены соответствовали запросам. По этой теме уже многое сказано и, казалось бы, акценты расставлены, но необоснованные завышения все равно фиксируют.

На неделе по магазинам с пристрастием прошлась наша Галина Буро и провела контрольный срез качества.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-1

Это мясо аж зеленое. Оно воняет просто, фу.

Куриные медальоны с душком в середине декабря купили в Бобруйске. А такой совсем не сладкий сюрприз ожидал покупателей в Бресте в первый день нового года.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-4

Все торты просроченные, полностью все!

Соцсети иногда становятся настоящей книгой жалоб и способом указать контролирующим органам, где работники магазина забыли не только о качестве, но и о совести.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-7

Смотрите, ручкой исправлена дата изготовления. Вместо 22-го – 28-е. Смотрим следующий пакет, такой же. Подождите! Опять же, дата изготовления. Гениально, просто гениально!

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-10

На какие только уловки не идут магазины, чтобы сбыть залежавшийся товар. Убедимся лично с Комитетом госконтроля. Магазин в Гродно одной из торговых сетей. Всего час работы – и вот у самих контролеров шок: целых пять тележек с просрочкой и товарами без опознавательных знаков!

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-13

Хотя нет, эти характерные пятна на хлебе всем видом кричат, что на прилавке ему не место.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-16

Марина Чечетко, ведущий государственный инспектор Комитета государственного контроля Гродненской области:
Установили с истекшим сроком годности целую тележку хлебобулочных изделий. Есть даже хлеб с плесенью (4-го числа этого года), который истек 10-го. Сегодня у нас уже 12 января.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-19

А эту соленую грудинку «для гурманов» вряд ли оценят ценители изысканной пищи – срок годности истек неделю назад. Но товар в продаже.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-22

Марина Чечетко:
В магазине имеется фарш, который истек в ноябре прошлого года. Две тележки мы сегодня в ходе мониторинга достали с холодильных витрин в количестве более 40 килограммов. Здесь есть мясо, которое сами продавцы не могут понять, что они продают на сегодня. Потому что на нем нет информации для покупателя и для самих продавцов.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-25

А иногда упаковка и вовсе разорвана, как, например, на дорогом лососевом кижуче. Да и все сроки годности сгорели. К 20 килограммам этой тележки свежемороженой рыбы, пожалуй, должны прилагаться лекарства для желудка.

Марина Чечетко:
Также пожелтело дорогостоящее филе горбуши.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-28

Забыли убрать или специально оставили в продаже, а вдруг трюк пройдет на доверчивом покупателе. Деньги-то не пахнут, в отличие от протухшей курицы. У товароведа весьма оригинальные ответы.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-31

– А кто должен отвечать за эту всю продукцию?
Все.
И вы.
Неа.
А вы нет?
Нет.
Все, но не вы!

Наконец-то выясняем, что много работников ушли на больничный, мол, поэтому не доглядели.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-34

На самом деле таким мясом действительно можно отравиться. Там вакуум, то, что должно быть в вакууме.
– Согласна, с этим согласна.
Человек не посмотрит, съест.
Насчет этого согласна. Как говорится, и признаю, и будем исправлять.

Но мало признать, надо убрать и больше не повторять. Наказание рублем, чтобы было не повадно. Случай-то не единичный. На днях в магазинах Гродно, Свислочского и Волковысского районов торговали гнилыми овощами и фруктами. И не только.

Пять тележек просрочки! Вот так Год качества начался в одном из магазинов Гродно. Итоги ревизии КГК-37

Наталья Богдан, ведущий ревизор Комитета государственного контроля Гродненской области:
В трех торговых объектах установлена реализация товаров с истекшим сроком годности. А именно: порядка 4 килограммов мясной продукции и 2 килограммов кондитерских изделий. В одном из крупных магазинов города Гродно изъято из обращения более 8 килограмм колбасных изделий без наличия маркировки.

На этой неделе «Белстат» опубликовал статистку по ценам за декабрь. Что подорожало, а что стало дешевле, смотрите в видео.

# Комитет госконтроля # общество # Галина Буро

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