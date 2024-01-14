Как готовят технику к предстоящим полевым работам? Отправились на мехдворы Гомельской области

Отдельная статья доходов в белорусском бюджете – это импорт сельхозпродукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Китай, кстати, тоже идут поставки. Даже тушенку экспортируем. Помните про доллары и что их на хлеб не намажешь? Так вот сегодня, конечно, сельское хозяйство – это и наш бренд, и наша золотая жила. Цены на продовольствие хоть и снизились, но все равно остаются довольно высокими, идет передел рынков, и нам надо ловить момент. Ведь по многим показателям Беларусь перевыполнит план, то есть тем же картофелем, яйцами, мясом может и себя обеспечить, и с другими поделиться. Анна Корольчук отправилась на мехдворы в хозяйства Гомельской области, чтобы посмотреть, как готовят технику к предстоящему весенне-полевому интенсиву.

Эту цепочку вы же будете весной искать, поедете на рынок, еще куда-то, потому что механизатор сказал: а я сеять не могу из-за этого. А воздуховоды? Пооставляли. Он на морозе лопнул – и все. Это повторный визит Комитета госконтроля на мехдвор в деревне Прибудок. Неделю назад проверка установила: более 20 единиц сельхозтехники не готовы к зимнему хранению. Банальная бесхозяйственность! Сеялки, комбайны и другие агрегаты не очищены от растительных остатков, узлы и детали не обработаны. А сделать это нужно было до начала декабря.

Руслан Глушко, председатель Жлобинского межрайонного Комитета государственного контроля:

Техника дорогостоящая, она требует особого внимания для ее сохранности. Комбайны зерноуборочные, которые даже не были очищены от растительных остатков, так и были поставлены на хранение без проведения их очистки. Не были подставлены колодки, не разгружены шины данных комбайнов. Не были сняты узлы-агрегаты, которые требуют снятия, потому как эта техника хранится под открытым небом. В весенней посевной поучаствуют более 120 тысяч единиц сельхозтехники – данные Минсельхозпрода.

Часть замечаний в хозяйстве устранили, но до порядка еще далеко. Проверка, конечно, придала ускорения. И за неделю здесь сделали больше, чем за полтора месяца. По мнению ревизора, главная проблема в нерациональной организации работы персонала. Директор хозяйства соглашается.

Алексей Михальцов, директор сельхозпредприятия «Жлобинский агротехсервис»:

Кадры голые. Специалистов нет, идти не стремятся, желания нет, поэтому привозим из Жлобина, агросервиса сюда, на сельхозучасток. И работников, и механизаторов, и слесарей. Мехдвор остается на контроле, с руководителем определен план ремонтных работ к новому агросезону. Обещают – в этот раз точно справятся в установленный срок. А пока нужно срочно провести годовую инвентаризацию, которая должна была быть сделана к началу 2024-го.

– Когда вы планируете завершить ремонт посевной и техники, которая будет использована в весенней посевной кампании?

– Все делается на опережение, чтобы был какой-то запас. О том, что залог порядка – дисциплина, давно поняли в хозяйстве «Заболотье-2010». Четкий график работ и прежде всего ответственность специалистов помогают содержать в достойном состоянии немалый парк сельхозтехники – 43 трактора и 10 комбайнов.

Антонина Цагельник, исполнительный директор сельхозпредприятия «Заболотье-2010»:

Механизаторы стараются сами ремонтировать технику, потому что хорошо ее знают, знают, как ее отремонтировать, чтобы в дальнейшем она меньше ломалась и быстрее выполнять те или иные работы.