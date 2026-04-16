В Верховном суде Беларуси завершились судебные прения по уголовному делу уроженца Литвы – Антанаса Гецявичюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно материалам дела, в годы Великой Отечественной войны он входил в состав 12-го охранного батальона, который сотрудничал с нацистскими формированиями. Следствием установлено, что фигурант принимал участие в карательных операциях и отдавал приказы, связанные с уничтожением мирного населения на территории Минска и Минской области.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси:

Данное уголовное дело выделено в специальное производство. Согласно материалам дела, обвиняемый с начала дислокации на окупированной территории БССР в составе полицейского формирования исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.

В частности, Гецявичюс, действуя лично и отдавая приказы подчиненным, лишил жизни не менее 6012 человек, включая 31 заведомо малолетнего ребенка, в том числе лиц, находящихся в беспомощном состоянии и заведомо престарелых. Следственная группа Генеральной прокуратуры собрала неопровержимые доказательства вины данного литовского коллаборанта. В истории Беларуси это седьмое направленное в суд уголовное дело в отношении нацистов и их пособников.

Оглашение приговора назначено на 24 апреля в 10 часов утра.