Как преодолеть страх? Психолог поделилась эффективными методами

Анна Бедрицкая, психолог:

Как победить страх? Нужно сказать, что страх – это абсолютно нормальное чувство, функция которого защитная, страх – это всегда про будущее. То есть если вы испытываете страх, он, как правило, связан с будущим, и его функция – защитить вас от тех событий, которые в теории могут с вами произойти.

В современной действительности у нас нет реальной угрозы страха, а подкорка наша, наш мозг, который достался нам от предков, продолжает бояться всего. Что же с этим делать? Первое – признать страх, да, я боюсь, это нормально, спасибо тебе, мой страх, ты меня защищаешь, но сегодня так много не нужно. Очень важно посмотреть в страху в лицо.