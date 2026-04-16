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Как преодолеть страх? Психолог поделилась эффективными методами

16 апреля 2026 10:53
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Как преодолеть страх? Психолог поделилась эффективными методами-1

Анна Бедрицкая, психолог:
Как победить страх? Нужно сказать, что страх – это абсолютно нормальное чувство, функция которого защитная, страх – это всегда про будущее. То есть если вы испытываете страх, он, как правило, связан с будущим, и его функция – защитить вас от тех событий, которые в теории могут с вами произойти. 

В современной действительности у нас нет реальной угрозы страха, а подкорка наша, наш мозг, который достался нам от предков, продолжает бояться всего. Что же с этим делать? Первое – признать страх, да, я боюсь, это нормально, спасибо тебе, мой страх, ты меня защищаешь, но сегодня так много не нужно. Очень важно посмотреть в страху в лицо.

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# Психология

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