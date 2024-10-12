В Вене похолодает, в Риге солнечно. Прогноз погоды в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит 16 градусов днем. С дождем встретят новый день жители Австрии. В Вене похолодает до +16. В Риме 23 со знаком «плюс». В Мадриде также сохраняется умеренное тепло до +23 градусов. В Испанской столице облачно с прояснениями.

В Болгарии без существенных осадков. Температура воздуха достигнет в среднем 19 градусов тепла в дневные часы. Кратковременные дожди ожидаются на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра повысится до отметки в 21 градус. 28 со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.

В Риге день начнется преимущественно солнечно и до 12 градусов тепла до захода солнца. В Вильнюсе +11. В столице облачно с прояснениями и без существенных осадков. В Варшаве пройдет кратковременный дождь. А воздух прогреется лишь до +13. Также 13 градусов в Киеве, временами дождь. В Москве облачно с прояснениями и до +9. Не обойдется без осадков.