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Синоптики не исключают осенние заморозки – погода по стране

12 октября 2024 17:02
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Синоптики не исключают осенние заморозки – погода по стране-2

Обстановку вновь разнообразят осенние дожди. В начале недели республика будет находиться под преобладающим влиянием атмосферных фронтов. В середине рабочих будней их действие ослабнет, дожди станут менее интенсивными, примут локальный и кратковременный характер. Также из-за поступления прохладного воздуха со Скандинавии температурный фон понизится. И в ночные часы будет колебаться от +1 до +8.

В отдельные ночи при условии длительных прояснениях не исключены заморозки от 0 до -2. Дневные максимумы составят от +4 до +14. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы.

Подробный прогноз по стране.

Синоптики не исключают осенние заморозки – погода по стране-4
Синоптики не исключают осенние заморозки – погода по стране-5
Синоптики не исключают осенние заморозки – погода по стране-6
Синоптики не исключают осенние заморозки – погода по стране-7
Синоптики не исключают осенние заморозки – погода по стране-8
Синоптики не исключают осенние заморозки – погода по стране-9
# Погода в Беларуси

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