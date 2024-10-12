Синоптики не исключают осенние заморозки – погода по стране

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Обстановку вновь разнообразят осенние дожди. В начале недели республика будет находиться под преобладающим влиянием атмосферных фронтов. В середине рабочих будней их действие ослабнет, дожди станут менее интенсивными, примут локальный и кратковременный характер. Также из-за поступления прохладного воздуха со Скандинавии температурный фон понизится. И в ночные часы будет колебаться от +1 до +8.

В отдельные ночи при условии длительных прояснениях не исключены заморозки от 0 до -2. Дневные максимумы составят от +4 до +14. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы.

Подробный прогноз по стране.